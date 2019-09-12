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影／索羅門高級團隊上月訪中「0進度」　洩漏文件：中國未承諾援助

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記者丁維瑀／綜合報導

《索羅門星報》（Solomon Star）報導，洩漏的文件顯示，針對索羅門群島是否與長期盟友台灣斷交，中國高級官員其實還未承諾要提供任何援助。索羅門部長級代表團上月訪問中國，雙方展開會談；文件顯示，直到索羅門選擇改變以前，中方都沒有承諾要提供援助。

▲▼總統蔡英文接見索羅門群島外交部長。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見索羅門群島外交部長。（圖／總統府提供）

報導指出，索羅門通訊及航空部長夏奈爾（Peter Shanel）領導的部長級代表團，8月來到北京訪問，與中方高級官員舉行會談，出席人員還包括外交部副部長或助理部長。不過文件顯示，中國尚未做出任何援助的承諾，這也代表所有關於援助的談判，都得在索羅門改變外交方向後才會進行。

索羅門代表團回國後向總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）報告進度，表示沒獲得來自中方的具體承諾。匿名官員透露，中國外交部負責美洲大洋洲事務的副部長鄭澤光沒有給出具體協助內容。

《索羅門時報》報導，索羅門財政部消息人士表示，由於國家債務水平已經很高，應該謹慎行事，「我們該這樣理解，當傳統捐贈者給予援助時，它要不是贈款就是貸款。」

《澳洲人報》報導，蘇嘉瓦瑞先前受訪時說，中國可以與澳洲抗衡，能成為更好的外交夥伴，「說真的，談到經濟與政治，台灣對我們來說完全沒用。」媒體認為，蘇嘉瓦瑞此番表態，是即將與台灣斷交，轉而與中國建交的強烈訊號。

►「台灣對我們來說完全沒用」！　索羅門總理表態了

►索羅門聽證會大讚「一帶一路」　率團訪北京…高官直言：該交新朋友了！

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