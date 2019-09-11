第3位國安顧問下台！波頓稱「主動請辭」　外媒曝：與川普長期意見不合

▲波頓時常與川普意見相左。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）10日在推特上宣布，他已經開除了白宮國安顧問波頓（John Bolton），因為兩人在許多議題上意見相左，下周將提名新任國安顧問人選。外媒認為，波頓在阿富汗、伊朗、北韓的問題上，與川普意見不合，尤其兩人近幾個月在外交政策上的分歧越來越明顯，關係最終破裂。

《衛報》報導，川普一直以來都非常厭惡「全球主義」與「多邊主義」，美國也不斷在總統的個人喜好與國家政策間做平衡，波頓也成為那個時常和總統意見相反的顧問。《紐約時報》指出，鷹派的波頓認為，北韓與伊朗不值得信任，但川普卻持續尋找與兩國的外交破口，讓他們大為煩惱。且波頓強烈反對美軍撤守阿富汗，最終讓川普取消與塔利班的會談，讓兩人關係徹底破裂。

▲波頓宣布主動請辭國安顧問。（圖／翻攝自波頓推特）



波頓於去年取代麥馬斯特（H. R. McMaster）成為白宮國安顧問，川普任命他的部分原因在於，他主張對伊朗採取強硬態度，也支持川普退出伊朗核協議。就在川普宣布開除波頓後20分鐘，波頓也立刻在推特表示，「我昨晚主動請辭，總統則說『我們明天再談吧。』」

目前由白宮副國安顧問古柏曼（Charles Kupperman）暫代波頓職務，可能的第4位國安顧問接班人包括，白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）的國安顧問布萊爾（Rob Blair）、美國駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）。

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