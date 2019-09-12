遠傳月付999　iPhone 11 Pro Max0元帶回家

▲遠傳電信公布iPhone11系列最新資費。（圖／遠傳電信提供）

記者余弦妙／台北報導

讓全球果粉引頸期盼的iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max將於9月20日正式在台開賣，遠傳電信今（12）日宣布，iPhone 11 64G，搭配遠傳4.5G超極速方案，月付999元，只要1萬3300起。

另外遠傳電信指出，20日iPhone 11 Pro將正式在全台直營/加盟/網路等門市全面開賣，搭配遠傳4.5G超極速方案，加購friDay娛樂包(friDay影音/friDay音樂)手機可額外折抵千元；並加碼提供舊換新方案，保證業界最優惠，否則退2倍價差回饋。以高規6.5吋的iPhone 11 Pro Max 64G為例，月付999元（綁約36個月），原手機專案價2萬8300，現折最高2萬5，白金會員續約再享購機優惠，可0元直接帶回家。

另外，老客戶也享有續約優惠，最新iPhone 11 Pro / iPhone 11系列最高折5000元，搭配遠傳friDay聯名卡結帳再享5%的購機加碼回饋，申請聯名卡繳帳單每月再享3%回饋。

遠傳表示，也將同步在直營門市推出最新iPhone精選配件套餐組合限時享79折起優惠，基本套餐「太防摔組」優惠價1890元，內含特地引進的潮流防摔品牌-太樂芬手機殼，另外再搭配美國康寧授權，imos品牌獨家規格滿版”大猩猩”玻璃螢幕保護貼；另有進階套餐「包到併軌組」，除上述兩享經典配件外，再加上全機包膜的絕佳保護，入手優惠價2490元(原價3190元)，現省700元。

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