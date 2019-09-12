→拉攏「果粉」　微軟推出舊iPhone換Note 10最高折抵2萬

▲微軟與三星合作推出iPhone換Note10最高折2萬。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／綜合報導

蘋果才剛發表iPhone11新系列手機，三星也隨即與微軟攜手合作，推出舊換新的優惠，且這次的優惠竟然是主打舊iPhone換三星Note10最高可折650美元(約2萬台幣)。

根據外媒報導，微軟推出的這項優惠是希望把iOS用戶吸引到Android系統，因此微軟給予iPhone不少折抵額度，iPhone X、XR、XS和XS Max系列產品最高可折650美元（約2萬台幣），另外iPhone 8也可折抵450美元（約1萬3900元台幣），不過實際額度還是要是手機狀況與規格而有所不同。

另外，不只iPhone可以折抵，微軟也接受其他Android手機換購Note10，如三星的Galaxy S10、Note 9和Google Pixel 3可以最高折抵650美元；另外稍舊的型號包括三星Galaxy S9、Note 8和Pixel 2可折抵450美元。微軟官網指出，換購優惠只到9月22日止。

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