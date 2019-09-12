→影／換手機趁現在！　iPhone8只要1萬5900元起

▲蘋果發表新手機，現有機種紛紛降價。（圖／記者洪聖壹攝）

記者余弦妙／台北報導

蘋果公布了最新系列的iPhone11手機後，隨即宣布舊款iPhone機種降價5400至5600元不等。其中原價2萬6900元起跳的iPhone XR，也下殺至2萬1500元起；另外Studio A也推出iPhone現有機種手機降價大促銷，其中iPhone 8 64GB只要1萬5900元（原價2萬1500元），現殺5600元。

Studio A表示，隨著新款iPhone上市，目前現有機種也會調整降價，其中除了iPhone 8 64GB下殺至1萬5900元外，其實iPhone 8及iPhone 8+ （64GB）全系列的價格皆落在1萬5900元至1萬9900元間，通通2萬有找。另外iPhone XR系列的價格則是落在2萬1500元至2萬7000元。

德誼數位則指出，iPhone XR 64G及128G皆降價5400元。而蘋果官網已經沒有的iPhone XR 256G以及iPhone XS及iPhone XS Max不同容量機種，德誼則有5500元到3500元的降幅。

而蘋果官網則是推出，原價2萬1500元起跳的iPhone 8 ，降價5600元，64GB版本的新機售價殺至1萬5900元起，但原本的256GB版本並未出現在官網，反而改推出了128 GB版本，價格為1萬7900元。不過蘋果官網也提醒，每位顧客只能購買 2 部 iPhone 8 128GB 裝置；或 2 部 iPhone 8 Plus 128GB 裝置；或 1 部 iPhone 8 128GB 裝置與 1 部 iPhone 8 Plus 128GB 裝置。

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