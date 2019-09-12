買iPhone舊機搭配網購獨家回饋　現省折扣比官方降更多

▲隨著iPhone新機上市，蘋果官方也宣布現有機種降價促銷。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果發表iPhone11系列新機後，也宣布現有機種降價5,400元～5,600元不等，iPhone XR從原價26,900元起下殺至21,500元起，iPhone 8 64GB只要15,900元，而網購通路除了配合官方調降，再搭配站上回饋，買起來更划算。此外，相關3C配件也有折扣優惠，果粉可把握這一波入手。

東森購物表示，即日起開放預約購買iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max等新機之外，舊機價格同官網直降，以iPhone XR 128G來說，原售價28,900元，現在只要23,188元，再搭配全站刷匯豐卡滿18,000送1,300，以及lineshop 1%回饋，可再現省1,531，換算用21,657元就能買到。

此外，東森購物也推出超值組限時下殺，例如購買iPhone8和AirPods 2，組合原價26,790元，現降價不到2萬，入手價僅19,900元，若刷匯豐卡再加上lineshop 1%回饋，可再為荷包省下1,499元，算一算現省8,389元。

▲舊機價格除了跟著官網直降，再搭配通路本身的獨家優惠回饋，入手價格更划算。（圖／翻攝自東森購物官網）

搭配iPhone新機上市，Yahoo奇摩購物中心同步釋出多重好康，包括舊機享降價優惠、發放超值配件折價券，9/30前購買平台指定手機殼、保護貼滿800元搭配折價券結帳再打85折，相當於現折120元起，折抵無上限。花旗卡友於9/20～9/22期間購買新機，單筆分期消費滿30,000元，完成登錄後，即可獨享3,000點超贈點回饋。

Yahoo奇摩購物事業群品類經理葉秀琴表示，平台最熱賣機款分別為iPhone XR 128G及iPhone XS Max 256G，此次搭載Apple新機發表，官方也推出舊機最高9,200元降幅，XR系列官方降5,400元、Xs系列降3,500元。以iPhone Xs Max 256G為例，原價45,500元，官方降價至41,400元，站上再優惠價降至39,999元，購衷心會員消費可享3%回饋、周三指定刷卡單筆滿25,000送2,000刷卡金，最高可再省3,199元，相當於只要36,800元，用81折便可入手。

原價28,900元的iPhone XR 128G，官方降價至23,500元，Yahoo奇摩購物中心購衷心會員消費可享3%回饋，9/24～9/27指定刷卡單筆滿12,000送1,200元刷卡金，最高可再省1,905元，相當於只要21,595元即可購入。

蝦皮購物觀察，iPhone XR 128GB是舊機中賣最好的一款，目前站上降價至79折，只要22,900元，若搭配「線上手機回收」舊換新，回收金享最高57%加碼，例如iPhone 8系列最高可獲得14,600回收金，折抵後，可用8,300元買到iPhone XR 128GB。

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