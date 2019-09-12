中華電開賣iPhone 11系列新機　9/20全台門市提早8點迎果粉！

▲ 中華電信為了讓果粉可以提前入手新機，將在開賣日提前至8點營業。（圖／記者洪聖壹攝）

記者余弦妙／台北報導

蘋果最新iPhone11系列即將在9月20日正式販售，各家電信業者為搶攻果粉荷包，紛紛祭出預約、預購活動，不過中華電信為了讓果粉可以搶先一步拿到「實體」，將在開賣日提前至8點營業。

中華電信今（12）日開放iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max網路預約，數量有限，額滿為止；另外iPhone 11三款新機及Apple Watch Series 5將在9月20日上午8點，在全台540多間指定門市及中華電信官網正式開賣，讓果粉們可用最快速度入手2019新機與新錶。

此外，遠傳電信則是推出預約方案從昨日11點開始就可線上預約登記，消費者也可透過行動客服APP線上登記。

台灣大哥大則是在昨日開放全台myfone門市預約登記。台灣大網路門市、myfone購物也將在9月13日晚間8點開放iPhone 11系列限量預購。

而台灣之星則是動作最快，幾乎零時差開放消費者預留資料，凡至台灣之星官方網站活動網頁留下基本資料(姓名/聯絡電話)，及之後想購買的iPhone型號(機款/容量/顏色)，不限台灣之星用戶、也不需先繳付任何費用，就可即時收到新iPhone第一手資訊。且即日起，到台灣之星官方網路／實體門市登記即可搶開賣優惠抽獎資格，每4人就抽1人可享申辦月租999元資費方案，綁約36個月，免費帶回iPhone 11(價值2萬4900元)。

而亞太電信則是選擇不推出預約方案，直接推出「iPhone搶11」限時限量預購活動的電信資費，月付只要 999元（30期），即享網內免費、網外及市話每月送999分鐘，超量每分鐘 1元（以秒計費）；活動現場將提供iPhone 11（256GB）20支、iPhone 11 Pro Max（256GB）3支、iPhone 11 Pro （256GB）7支共計30個名額讓消費者選購，預購活動現場也會清楚公告機款規格及顏色，採先排先選制。

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