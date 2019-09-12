Apple秋季發表會未亮相的伏兵！　外媒盤點推延至下次登場的遺珠之憾

▲蘋果將此次發表會的舞台全都留給了iPhone 11系列智慧型手機及Apple Watch Series 5。（圖／截自蘋果發表會）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果昨（11）日在發表會上推出了iPhone 11系列三款新機及Apple Watch Series 5、第七代iPad兩硬體與Apple Arcade、Apple TV +兩服務。外媒認為，蘋果此次發表會可能有為下一次作些許保留，因此某些原先預計要在此次發表會上亮相的產品被推延至下次。

9to5Mac整理此次蘋果發表會遺珠如下：

Apple Tag

綜合先前報導，蘋果即將推出一款智慧尋物防丟標籤，此產品將與iOS 13內的新版「Find My」應用程式相互配合，以追蹤物品位置。不過稍早開發者Steve Troughton-Smith在推特指出，蘋果不知何故已將Apple Tag的蹤跡從iOS 13的beta版中消除了。

今年6月，有開發者在iOS 13前期預覽版本中發現了「Tag1,1」的描述，網路上也爆出一款圓形追蹤器的圖像。外界猜測，Apple Tag應具備藍牙LE、NFC及超寬帶（Ultra-wideband，UWB）技術與揚聲器，以輕鬆尋回丟失的物品。9to5Mac認為，蘋果可能將在10月的活動中發表Apple Tag，但能不能在今年底前推出還不能保證。



AR裝置

蘋果開發擴增實境（AR）設備的傳聞不斷，日前外媒從iOS 13 內部測試版中發現一個名為「STARTester」的應用程式，可將蘋果產品切換成AR頭戴顯示器模式；除此之外，iOS 13也推出可支援立體音效的AR應用程式「StarBoard」。而據開發者Steve Troughton-Smith的說法，蘋果已雖將Apple Tag從iOS 13中消除，卻仍就保留了StarBoard的訊息。雖然蘋果未在此次發表會上釋出任何AR設備，但目前來看，蘋果似乎仍在研發AR產品。

日前，有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤預測，蘋果將在2019年第4季開始製造AR頭戴設備，不過大規模生產可能得等到2020年第2季才會實現。

Apple TV

雖然先前並沒有太多有關Apple TV將推出更新的消息，但日前有消息指出，新的Apple TV可能支援HDMI 2.1，且Apple TV也到了2年的更新週期，目前的Apple TV HD為2015年推出，而Apple TV 4K則為2017年推出。

iPad Pro、16吋MacBook Pro

依照外媒推測，今年蘋果頗有機會跟去年一樣再舉辦一場發表會或直接透過官網更新推出新版iPad Pro及16吋MacBook Pro。