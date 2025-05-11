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iPhone電池要充到幾％才健康？專家給答案

▲▼ iPhone 16e,iPhone16e 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲iPhone充電疑慮專家說明真相 。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

不少iPhone用戶為了延長電池壽命，習慣在電量達到80％就停止充電，擔心持續充到100％會對電池造成傷害。然而，日本科技部落客阪家（ばんか）近日指出，這類擔憂其實多餘，因為iPhone本身已具備電池保護機制，即使充滿電也不會造成損耗。

阪家在接受《All About》訪問時解釋，網路上常流傳「電池電量逼近0％或長時間維持在100％會加速老化」，但對於iPhone而言，這說法並不完全正確。蘋果在系統中早已內建過度充電保護，正常充電情況下並不會對電池造成明顯傷害。

他進一步指出，用戶若希望進一步延長電池壽命，建議開啟「最佳化電池充電」功能。該功能會學習使用者的充電習慣，當系統偵測到裝置經常在某個時間段拔掉充電器，便會在充到約80％後暫停充電，並於預估使用前自動補充至100％，藉此減緩電池化學老化的速度。

對於希望更謹慎用電的使用者，阪家也提到，iPhone 15系列與後續機型新增了「設定充電上限」功能，允許使用者將充電限制設定在80％至100％之間，自由度更高。雖然設定充電上限可進一步減緩電池老化，但他強調，一般使用情境下，只要有開啟「最佳化電池充電」並避免在高溫環境中充電，基本上就足以保護電池健康。

使用者可依機型進入設定調整相關選項：

iPhone 14 及更早機型：設定 → 電池 → 電池健康度與充電 → 開啟「最佳化電池充電」
iPhone 15 起：設定 → 電池 → 充電 → 設定充電上限（80%、85%、100%）

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