快訊／2020總統大選首投族118萬人　增設1346處投開票所

▲2018九合一大選民眾大排長龍。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

2020總統及立法委員大選選戰開跑，中選會12日上午正式發布總統選舉公告，由中選會主委李進勇親自說明相關議題。李進勇指出，明年總選舉人數推估有1934萬76人，其中首投族占31萬8208人，總統及副總統首投族為118萬6685人。

中選會12日上午召開記者會，正式發布總統、副總統暨立法委員選舉公告，李進勇說明，第十五任總統、副總統及第十屆立法委員選舉定於109年1月11日舉行投票，投票時間自上午8點至下午4點。

李進勇表示，因明年總統大選與立委選舉合併舉行，因此選民總共可以投三張選票，分別為總統副總統選票、區域及原住民立委選票及政黨票，總統及副總統登記申請日期自11月18日至11月22日，候選人可透過政黨推薦或連署申請登記總統及副總統候選人，符合選罷法可推薦總統及副總統候選人之政黨包括民進黨、國民黨、親民黨以及時代力量。

李進勇說，明年中選會預計成立17232個投開票所，較去年九合一大選增設1346處，將動員超過22萬以上之選務人員，以確保電腦計票作業安全無虞。中選會也將審慎規劃資安防護措施及SOP標準檢驗作業程序，選前還會臉四次全國性大規模演練，以達到電腦計票作業零缺失的目標。

此外，在投票當天也會成立中央選務指揮及應變中心，確實掌握各項選務突發狀況，以縱向指揮督導及橫向聯繫的協調，處理各種選舉期間發生的突發狀況。

李進勇也指出，明年總選舉人數推估有1934萬76人，其中首投族占31萬8208人，總統及副總統首投族為118萬6685人。李進勇表示，為避免重蹈去年九合一大選公投亂象，中選會深切檢討後，將原本每1500人一個投開票所得人數降低為1200人，增設1346處投開票所，總數達17232個，並動員22萬人以上選務人員，以確保投票更為順暢。