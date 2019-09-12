　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2020大選增開1346處投開票所　避免九合一公投亂象

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2018九合一大選,投票,投票所,選舉,票匭,公投,民眾大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲2018九合一大選民眾大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

2020總統及立法委員大選選戰開跑，中選會12日上午正式發布總統選舉公告，由中選會主委李進勇親自說明相關議題。李進勇指出，明年總選舉人數推估有1934萬76人，其中首投族占31萬8208人，總統及副總統首投族為118萬6685人，為避免去年九合一大選之亂象再現，明年大選將增加1346處投開票所，總數達17232個，並動員22萬人以上選務人員，以確保投票更為順暢。

中選會12日上午召開記者會，正式發布總統、副總統暨立法委員選舉公告，李進勇說明，第十五任總統、副總統及第十屆立法委員選舉定於109年1月11日舉行投票，投票時間自上午8點至下午4點。

李進勇表示，因明年總統大選與立委選舉合併舉行，因此選民總共可以投三張選票，分別為總統副總統選票、區域及原住民立委選票及政黨票，總統及副總統登記申請日期自11月18日至11月22日，候選人可透過政黨推薦或連署申請登記總統及副總統候選人，符合選罷法可推薦總統及副總統候選人之政黨包括民進黨、國民黨、親民黨以及時代力量。

李進勇說明，依連署方式申請登記為總統、副總統候選人者，應檢附完成連署證明書，連署人數應達最近一次立法委選舉人總數百分一點五，而本次完成連署人數之門檻為280384人。

此外，為避免重蹈去年九合一大選公投亂象，李進勇表示，中選會深切檢討後，將原本每1500人一個投開票所得人數降低為1200人，增設1346處投開票所，總數達17232個，並動員22萬人以上選務人員，以確保投票更為順暢。

2020總統、副總統工作進行程序表

108年9月12日 發布總統、副總統選舉公告

108年9月13日17日 受理申請為總統、副總統選舉被連署人

108年9月18日 公告總統、副總統選舉被連署人

108年9月19日至11月2日 受理總統、副總統選舉連署書件

108年11月13日前 公告總統、副總統選舉連署結果

108年11月14日 公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期

108年11月18日至22日 受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記

108年12月3日前 審定總統、副總統選舉候選人名單

108年12月9日 總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次

108年12月13日 公告總統、副總統選舉候選人名單

108年12月14日至109年1月10日 辦理總統、副總統選舉候選人電視政見發表會

109年1月11日 投票、開票

2020立法委員工作進行程序表

108年11月8日 發布立法委員選舉公告

108年11月14日 公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期

108年11月18日至22日 受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記

108年12月13日前 審定立法委員選舉候選人名單

108年12月18日 區域、原住民立法委員選舉候選人抽籤決定號次、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人名單公告之政黨號次抽籤

108年12月31日 公告立法委員選舉候選人名單

109年1月1日至109年1月10日 辦理立法委員選舉候選人公辦政見發表會

109年1月11日 投票、開票

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爆馬英九哽咽求「大局為重」　蔡沁瑜：郭台銘沒欠國民黨

郭台銘退黨　鋼鐵韓粉杏仁哥：背信忘義的都離開國民黨！

輪椅使用者搭乘公車承擔意外風險　監察院促交通部、衛福部檢討

柯文哲中秋連假行程曝光：下鄉3天跑6宮廟　串連全國柯粉挺郭衝連署

郭台銘退國民黨　姚江臨：到今天風暴已過　晴天來了

影／讓郭台銘今早決定退黨的2個主因：連馬吳31大老連署＆「切心」

國民黨酸郭台銘　「要選就選吧！何苦演出這段戲」

「最後一名的市長談外交」　蔡英文競辦：韓國瑜怪台灣人膝蓋不夠軟

願與郭台銘合掛看板　柯文哲再酸韓國瑜：國政團隊上次大選輸掉

快訊／郭台銘勸馬英九別去三重造勢　心疼他挺韓被噓下台

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

爆馬英九哽咽求「大局為重」　蔡沁瑜：郭台銘沒欠國民黨

郭台銘退黨　鋼鐵韓粉杏仁哥：背信忘義的都離開國民黨！

輪椅使用者搭乘公車承擔意外風險　監察院促交通部、衛福部檢討

柯文哲中秋連假行程曝光：下鄉3天跑6宮廟　串連全國柯粉挺郭衝連署

郭台銘退國民黨　姚江臨：到今天風暴已過　晴天來了

影／讓郭台銘今早決定退黨的2個主因：連馬吳31大老連署＆「切心」

國民黨酸郭台銘　「要選就選吧！何苦演出這段戲」

「最後一名的市長談外交」　蔡英文競辦：韓國瑜怪台灣人膝蓋不夠軟

願與郭台銘合掛看板　柯文哲再酸韓國瑜：國政團隊上次大選輸掉

快訊／郭台銘勸馬英九別去三重造勢　心疼他挺韓被噓下台

台大金城武露面長這樣！　首演就慘被恩師要求「盡量操」

涉掏空中信4億多元…老臣張明田遭特別背信罪起訴　北院裁定8000萬交保

7項術科！全台首座「無人機」試場在苗栗　未登記、無照飛行明年3月開罰

不斷更新／桃猿安打沒能串連　5局持續7分落後兄弟

曾沛慈突襲西門町坐人力車　下一秒突飆：來羞辱我的嗎？

中職／連續8場出賽無失分　王鴻程：不要投太閃

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

政治熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪..

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會..

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨..

ET民調／十大最討厭的政治人物..

國民黨大老連署登報　籲郭韓合作

快訊／郭台銘宣布退黨！韓國瑜競..

重提高雄氣爆案！國民黨PO文「..

快訊／還原「郭馬會」　郭台銘心..

拒跟韓國瑜握手　幼兒園長：打從..

郭台銘親筆退黨聲明：我正在做一..

快訊／郭台銘早上才決定退黨　蔡..

錯開韓國瑜　馬英九臉書被網灌爆

馬英九哽咽勸別選　蔡沁瑜：郭不..

ET總統民調／三腳督！蔡英文3..

更多熱門

相關新聞

2020總統大選首投族超過118萬人

2020總統及立法委員大選選戰開跑，中選會12日上午正式發布總統選舉公告，由中選會主委李進勇親自說明相關議題。李進勇指出，明年總選舉人數推估有1934萬76人，其中首投族占31萬8208人，總統及副總統首投族為118萬6685人。

蔡韓對決！小英支持度攀升2.6%　韓國瑜只剩27％

ET總統民調／三腳督！蔡英文35.4%勝韓國瑜

國民黨大老連署登報　籲郭韓合作

用「他奶奶的」撕裂社會　就能讓韓國瑜白回來？

關鍵字：

中選會李進勇公投九合一大選2020大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面