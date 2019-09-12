2020大選增開1346處投開票所　避免九合一公投亂象

▲2018九合一大選民眾大排長龍。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

2020總統及立法委員大選選戰開跑，中選會12日上午正式發布總統選舉公告，由中選會主委李進勇親自說明相關議題。李進勇指出，明年總選舉人數推估有1934萬76人，其中首投族占31萬8208人，總統及副總統首投族為118萬6685人，為避免去年九合一大選之亂象再現，明年大選將增加1346處投開票所，總數達17232個，並動員22萬人以上選務人員，以確保投票更為順暢。

中選會12日上午召開記者會，正式發布總統、副總統暨立法委員選舉公告，李進勇說明，第十五任總統、副總統及第十屆立法委員選舉定於109年1月11日舉行投票，投票時間自上午8點至下午4點。

李進勇表示，因明年總統大選與立委選舉合併舉行，因此選民總共可以投三張選票，分別為總統副總統選票、區域及原住民立委選票及政黨票，總統及副總統登記申請日期自11月18日至11月22日，候選人可透過政黨推薦或連署申請登記總統及副總統候選人，符合選罷法可推薦總統及副總統候選人之政黨包括民進黨、國民黨、親民黨以及時代力量。

李進勇說明，依連署方式申請登記為總統、副總統候選人者，應檢附完成連署證明書，連署人數應達最近一次立法委選舉人總數百分一點五，而本次完成連署人數之門檻為280384人。

此外，為避免重蹈去年九合一大選公投亂象，李進勇表示，中選會深切檢討後，將原本每1500人一個投開票所得人數降低為1200人，增設1346處投開票所，總數達17232個，並動員22萬人以上選務人員，以確保投票更為順暢。

2020總統、副總統工作進行程序表

108年9月12日 發布總統、副總統選舉公告

108年9月13日17日 受理申請為總統、副總統選舉被連署人

108年9月18日 公告總統、副總統選舉被連署人

108年9月19日至11月2日 受理總統、副總統選舉連署書件

108年11月13日前 公告總統、副總統選舉連署結果

108年11月14日 公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期

108年11月18日至22日 受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記

108年12月3日前 審定總統、副總統選舉候選人名單

108年12月9日 總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次

108年12月13日 公告總統、副總統選舉候選人名單

108年12月14日至109年1月10日 辦理總統、副總統選舉候選人電視政見發表會

109年1月11日 投票、開票

2020立法委員工作進行程序表



108年11月8日 發布立法委員選舉公告

108年11月14日 公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期

108年11月18日至22日 受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記

108年12月13日前 審定立法委員選舉候選人名單

108年12月18日 區域、原住民立法委員選舉候選人抽籤決定號次、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人名單公告之政黨號次抽籤

108年12月31日 公告立法委員選舉候選人名單

109年1月1日至109年1月10日 辦理立法委員選舉候選人公辦政見發表會

109年1月11日 投票、開票