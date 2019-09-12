　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐騙老哏誘婦「抱240萬」匯款！家人急阻求助警　她仍深信：不給錢會被關

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲老婦起初對詐騙電話深信不疑，經警方苦口婆心相勸後，才保住了240萬本錢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲老婦起初對詐騙電話深信不疑，經警方苦口婆心相勸後，才保住了240萬本錢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名彭姓婦人（70歲），11日接獲一通自稱地檢署檢察官的電話，指稱她在中華電信辦理手機門號，欠費未繳金額累積為新台幣2萬多元，帳戶已被金管會監控，要求將名下帳戶款項提出代管；老婦不疑有他，真將股票變賣所得240萬元準備匯給對方，家人在言談中發覺有異狀，請求員警協助。

警方表示，老婦11日接獲電話後，第一時間聽聞即將被面臨司法追訴，慌張不知所措，先將自己名下的所有股票變賣後，準備將自己畢生積蓄、新台幣240萬元拱手交給詐騙集團。後因彭婦打電話給家人時，家人發現彭婦談話有異，遂陪同她到南苗派出所請警方協助處理。

彭婦到派出所後，對於該通來電仍深信不已，不斷責罵家人，為何要帶她來派出所，將來會害她被關起來。值班警員徐千田先安撫彭婦情緒，耐心向老婦解釋該通來電內容為詐騙集團常用伎倆，為典型詐騙手法，彭婦這才恍然大悟，了解該名自稱檢察官的來電就是詐騙電話，也感謝警方及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住辛苦工作一輩子的積蓄。

苗栗警察分局分局長賴銘助表示，民眾若有遇到此類狀況，應特別提高警覺，冷靜查證、小心被騙，並立即撥打內政部警政署防詐騙專線電話「165」查詢，或以110報案電話向警方報案及查證，警方會派員前往處理，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉掏空中信4億多元…老臣張明田遭特別背信罪起訴　北院裁定8000萬交保

詐騙機房設在高檔重劃區內　「軍事化管理」警扮投資客突擊

獨／腎上腺素作用！大媽變飛毛腿秒爬16樓　尋火源救全棟⋯但吐了

新北警「學幼童車」擴大稽查　3天抓9件超載、1件無照

女整形「感覺」被摸胸沒人「看」到　醫洗刷冤屈判免賠

單車騎士酒後闖紅燈撞轎車　「騰空翻2圈」顱內出血又挨罰

快訊／疑感情糾紛！父女士林地院旁遭潑酸　警封鎖現場追下落

少女「誤喝秒吐」3天不治…他竟登報說「巴拉刈」可防登革熱　判罰4千　

逆子弒母砍頭免死！　「姐姐求情、吸毒精神障礙」兩理由判無期

海巡的「烤肉趴」...整頭豬燒到見骨就地掩埋　一口都不能吃

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

涉掏空中信4億多元…老臣張明田遭特別背信罪起訴　北院裁定8000萬交保

詐騙機房設在高檔重劃區內　「軍事化管理」警扮投資客突擊

獨／腎上腺素作用！大媽變飛毛腿秒爬16樓　尋火源救全棟⋯但吐了

新北警「學幼童車」擴大稽查　3天抓9件超載、1件無照

女整形「感覺」被摸胸沒人「看」到　醫洗刷冤屈判免賠

單車騎士酒後闖紅燈撞轎車　「騰空翻2圈」顱內出血又挨罰

快訊／疑感情糾紛！父女士林地院旁遭潑酸　警封鎖現場追下落

少女「誤喝秒吐」3天不治…他竟登報說「巴拉刈」可防登革熱　判罰4千　

逆子弒母砍頭免死！　「姐姐求情、吸毒精神障礙」兩理由判無期

海巡的「烤肉趴」...整頭豬燒到見骨就地掩埋　一口都不能吃

致敬史匹柏！《笑笑羊》電影版新角色加盟　樂壇天后獻聲

台大金城武露面長這樣！　首演就慘被恩師要求「盡量操」

涉掏空中信4億多元…老臣張明田遭特別背信罪起訴　北院裁定8000萬交保

7項術科！全台首座「無人機」試場在苗栗　未登記、無照飛行明年3月開罰

不斷更新／桃猿安打沒能串連　5局持續7分落後兄弟

曾沛慈突襲西門町坐人力車　下一秒突飆：來羞辱我的嗎？

中職／連續8場出賽無失分　王鴻程：不要投太閃

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

社會熱門新聞

正宮再登報勸小三：老公無法繁衍

「連2日登報攻小三」　大老婆起..

三寶開試乘車追撞馬6車尾　2童..

刺青男闖紅燈　直行女騎士撞上昏..

正妹控3男性侵　內褲驗出別人D..

天道盟盟主鐵霸壽宴！連千毅現身..

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

她懷孕33週產檢後騎車回家....

報紙聲明啟事第二彈！大老婆喊話..

士林法院旁父女遭潑酸　警方封鎖..

惡煞當街砍人　男刀傷見骨

大老婆反擊！半版廣告「登小三半..

即／逆子砍頭弒母免死　法官判無..

通緝犯要開槍　員警一指卡死板機

更多熱門

相關新聞

智慧機房誘踩「就是我朋友」狠削1850萬

北市刑大查獲詐騙集團利用無人機房躲避警方查緝，再透過境外方面使用網路操作撥打電話給被害人，透過此機器便可將境外來電的國碼取消，藉此可以取信被害人誤以為真的是台灣朋友，又可以躲避警方追查。

找小廣告「救急」　交存摺成共犯

車手集團21人落網　主嫌不知遭通緝返台下場慘

葉門將軍設套　台婦女險被騙24萬

男欲看國中生迷片　遭惡意連結鎖哀鳳勒索

關鍵字：

詐騙集團假檢座240萬

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面