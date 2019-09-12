詐騙老哏誘婦「抱240萬」匯款！家人急阻求助警　她仍深信：不給錢會被關

▲老婦起初對詐騙電話深信不疑，經警方苦口婆心相勸後，才保住了240萬本錢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名彭姓婦人（70歲），11日接獲一通自稱地檢署檢察官的電話，指稱她在中華電信辦理手機門號，欠費未繳金額累積為新台幣2萬多元，帳戶已被金管會監控，要求將名下帳戶款項提出代管；老婦不疑有他，真將股票變賣所得240萬元準備匯給對方，家人在言談中發覺有異狀，請求員警協助。

警方表示，老婦11日接獲電話後，第一時間聽聞即將被面臨司法追訴，慌張不知所措，先將自己名下的所有股票變賣後，準備將自己畢生積蓄、新台幣240萬元拱手交給詐騙集團。後因彭婦打電話給家人時，家人發現彭婦談話有異，遂陪同她到南苗派出所請警方協助處理。

彭婦到派出所後，對於該通來電仍深信不已，不斷責罵家人，為何要帶她來派出所，將來會害她被關起來。值班警員徐千田先安撫彭婦情緒，耐心向老婦解釋該通來電內容為詐騙集團常用伎倆，為典型詐騙手法，彭婦這才恍然大悟，了解該名自稱檢察官的來電就是詐騙電話，也感謝警方及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住辛苦工作一輩子的積蓄。

苗栗警察分局分局長賴銘助表示，民眾若有遇到此類狀況，應特別提高警覺，冷靜查證、小心被騙，並立即撥打內政部警政署防詐騙專線電話「165」查詢，或以110報案電話向警方報案及查證，警方會派員前往處理，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。