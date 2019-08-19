「猜猜我是誰」車手集團21人落網　主嫌不知遭通緝返台下場慘

記者張君豪／台北報導

刑事局19日下午發布破獲詐騙車手集團訊息，這次行動共逮21人送辦。警方指出，犯罪集團透過臉書網路社群招募無知青年擔任車手，利用「猜猜我是誰、假網購」等老梗行騙，警方統計約有31人受害，該詐騙集團造成的財損總計約新台幣362萬元。

▲刑事局破獲一個青少年車手集團，逮捕集團成員（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲一個青少年車手集團，逮捕集團成員（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵查第一大隊副大隊長許益祥指出：警方針對歷年雙北市提款影像熱點偵查發現，現年20多歲的詐欺集團車手頭洪姓男子從2018年5至7月間，接應車手到各處提領贓款，警方據此立案調查，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

▲刑事局破獲一個青少年車手集團，逮捕詐騙集團核心成員（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示：洪男等人利用臉書網路社群發文以「高薪低工時」招募無知青年擔任車手，負責到ATM提款，再由洪男回收贓款提撥給基層抽手後、上繳給詐騙集團幹部林姓男子。

警方陸續逮捕車手首領洪男及部分車手，林男為躲避警方追緝便潛逃至中國大陸，遭檢察官發布通緝，林男在今年6月搭機返台入境松山機場時遭逮。警方再循線溯源追查，最後在8月13日將詐騙集團核心幹部張姓男子查緝到案。

經查自去年5月迄今，已知詐騙受害人數約31人，受騙總金額達新台幣362萬餘元，單人受騙最高金額約20多萬元。警方歷經一年多偵辦蒐證，共計查獲集團首謀、幹部、車手頭及車手詐欺集團共計21人，其中有6名車手均未成年，全案依詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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