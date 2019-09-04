缺錢找小廣告「救急」　急交存摺金融卡成詐騙集團共犯

記者張君豪／台北報導

刑事局近來發現有詐騙集團透過網路假借貸廣告「小額借款、放款快、利息低」吸引缺錢民眾上門、藉此騙取民眾存摺提款卡供歹徒當人頭帳戶，警方追查發現該詐騙集團犯案手法相當細膩，不但透過拍買平台人頭帳號製造假交易，在使用便利商店交貨便製造難以追查的編碼寄件單、然後再以假人頭公司聘僱不知情學生幫忙領包形成詐騙共犯，刑事局偵一大隊抽絲剝繭瓦解該集團逮捕22人。

▲刑事局偵一大隊破獲一大型收簿車手集團，車手領款畫面全遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵一大隊破獲一大型收簿車手集團。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵一大隊第二隊接獲該集團犯罪資訊後，透過派警員長期跟監、調閱比對提款、便利商店取貨、路口監視器及分析過濾電信、網路、金融等資訊，逐一破解歹徒設下寄件、收貨手的重重斷點，查清詐騙集團成員身分及犯罪組織架構。

▲刑事局偵一大隊破獲一大型收簿車手集團，查扣大批被害人證件存摺和現金。（圖／記者張君豪攝）

警方發現：該集團詐取人頭帳戶、提款卡後，把民眾證件交給旗下車手、將帳戶資料交給境外機房，使境外機房成員得以「猜猜我是誰」、「ATM解除分期付款」詐騙手法詐騙被害人騙匯取款。

▲刑事局偵一大隊副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪攝）

刑事局追查後報請臺灣苗栗地檢署指揮偵辦，並與苗栗縣警竹南分局、苗栗分局、嘉義市刑大、桃園分局共組專案小組，跨縣市聯合打詐。警方從今年4月起陸續於苗栗縣、桃園市、台中市、彰化縣、高雄市等地逮捕收簿手及提領車手，並於8月27日發動搜索，將劉姓主嫌、范姓、吳姓男子查緝到案，並查扣行動電話8具、存摺35本、提款卡13張、現金新臺幣36萬元等贓證物。



刑事局提醒民眾，詐騙集團常在網路刊登「快速核貸」、「無工作可貸」等資訊，以低門檻放款等訊息吸引急需資金的被害人，將自身提款卡及金融帳簿寄出，進而利用該帳戶從事詐騙犯罪，呼籲民眾應多加防範。警方說：民眾應徵工作時預先提供帳戶、提款卡絕對有問題，民眾切莫輕易交出證件供他人使用將會淪為詐欺共犯。

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