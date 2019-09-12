涉用海外交易掏空美亞鋼管3億元　美麗華黃春發300萬元交保

記者游宗樺／台北報導

上市公司「美亞鋼管（2020）」日前傳出出身美麗華家族的董事長黃春發等公司高層，涉嫌透過假得海外交易，在3年內掏空公司約3億元。台北地檢署檢察官於11日指揮新北市調查處，搜索黃春發於美亞的辦公室及私人住所等12處地方，同時約談黃在內的6名被告及9名證人。經過台北地檢12日審理，認定黃春發涉犯《證交法》特別背信罪，諭令300萬元交保。此外，美亞董事賴粵興、鄭達騰各被諭令以100萬、50萬元交保，而與黃合作的地產大亨林健標則以30萬元交保，其餘人士均已請回。

▲黃春發訊後以300萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲美亞鋼管董事賴粵興訊後以100萬元交保（圖／記者游宗樺攝）

該案件的涉案人士於11日晚間至12日凌晨陸續抵達台北地檢，其中黃春發在12日凌晨4時許，被移送到台北地檢複訊時，面對記者詢問一度笑而不答，且步伐越走越快，僅說這是誤會，便不再多言快步走進法警室。

▲林健標以30萬元交保（圖／記者游宗樺翻攝）

經過檢察官審理後，認為美亞鋼管在多年前的海外交易，讓公司損失至少3億元，金管會對此調查後也認為這些交易十分可疑，於是移送檢調偵辦，除在11日大動作搜索黃春發等涉案人士的住所及辦公場所外，並以被告身份約談黃春發、美亞鋼管董事賴粵興、鄭達騰等人到案，其中9名證人在經檢察官複訊後，已陸續請回。

▲美亞鋼管董事鄭達騰以50萬元交保（圖／記者游宗樺翻攝）

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