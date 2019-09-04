W飯店小模命案賠償家屬獲和解　土豪哥輕判2年10月定讞

▲土豪哥朱家龍犯下W飯店小模命案，獲輕判2年10年定讞。（圖／記者季相儒攝、翻攝自臉書）

記者吳銘峯／台北報導

「土豪哥」朱家龍犯下「W HOTEL」郭姓小模命案，一二審均將他判處有期徒刑10年，案經撤銷發回後，土豪哥更審期間賠償家屬，取得和解，更審因此將他改判有期徒刑2年10月。全案上訴最高法院，最高法院4日駁回上訴定讞。

本案發生於前年底，郭女在12月4日參加土豪哥在W飯店的毒品趴，因為不眠不休玩了3天，期間混用多種毒品，在7日凌晨出現神智不清、胡言亂語、反覆脫衣、痙攣抽搐等異狀，在場的土豪哥等人未將郭女送醫，卻聽從另一名在場的傳播妹提議，找密醫施打排毒針。

但郭女被打針後仍舊沒有好轉，甚至大小便失禁，一夥人於是在上午10點將人丟包醫院，但郭女仍不治身亡。案發後檢警展開追查，逮捕土豪哥與同開毒趴的多名友人。一二審法院均將土豪哥等人重判，其中土豪哥二審遭判10年，酒店經紀洪聖晏10年6月、鐵工廠小開蔡逸學10年，另外販毒的江哲瑋9年徒刑、張子奕6年6月。案經上訴第三審，最高法院去年10月將全案撤銷發回更審。

更審期間，由於事實均已確認，法院主要爭點在於賠償金額，土豪哥雖表示願意賠償，但一開始僅開出300萬元的賠償金。家屬方面不能接受，律師更說「太誇張！不能接受！」最後經過多次協調，土豪哥家屬提出的賠償方案終於獲得死者家屬同意，並完成匯款，雙方達成和解。和解金依約定不能透露，但外界估計，應該有900萬元左右。

更審於4月間宣判，改認定土豪哥僅犯下「轉讓禁藥罪」，但無預見死者死亡結果，再加上死者體內驗出的毒品，並非土豪哥等人提供，因此更審改認定土豪哥犯下輕罪，只判2年10月，另外同案2被告酒店經紀洪聖晏、鐵工廠小開蔡逸學也都輕判2年6月。更審法院也當庭裁准土豪哥100萬元交保，離開法院。全案再上訴最高法院，最高法院4日駁回上訴定讞。