孫道存掏空太電坐牢中　「把基金會當金庫」挪用1.24億元再起訴

▲孫道存現正為太電掏空案坐牢，又因涉嫌侵占基金會1.24億元遭起訴。（圖為資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

名媛孫芸芸的父親、太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，因掏空太電案遭判刑定讞，入監服刑至今將近2年，即將期滿，卻又被台北地檢署查出，他在太電案以及逃漏稅案遭調查期間，無法運用個人資金，竟從2012年到2018年間，挪用太平洋網球發展、孫法民文教基金會共計1.24億元公款，3日再被依公益侵占等罪嫌起訴。

孫道存因太電掏空案，被依偽造文書判刑3年，3月間已服刑過半等理由申請假釋遭駁回，目前坐牢已近2年，此外，他另外因積欠貨物稅，連稅帶罰欠了1.2億元，差點遭法院裁定管收，因隨即把錢拿出來付清欠稅與罰款才逃過一劫，當時檢調就曾懷疑這筆巨資來源。

檢方追查，原來孫在太電案與稅款案纏身的這幾年，遭投資人求償以及行政執行等原因，資金無法自由運用，從2012年起，指示不知情的太電董事長專員，多次挪用他擔任董事長的太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會資金。

孫每次都以10萬元到100萬元不等小額挪用，且為了應付主管機關年終審查，不時會回補部分款項，但他以這種循環手法，把2個基金會當成個人金庫，前後共侵占約1.24億元，檢方2019年6月間，曾提訊在監的孫道存訊問，孫坦承挪用款項周轉，北檢依公益侵占、業務侵占等罪將他起訴。

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