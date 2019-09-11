疑海外交易掏空美亞鋼管3億元　美麗華集團黃春發遭搜索約談

▲美亞鋼管號稱全台第1家鋼管製造公司，董事長黃春發遭疑涉嫌掏空3億元。（圖／翻攝美亞網站）

記者劉昌松／台北報導

上市公司美亞鋼管6月才宣布每股配發1.4元現金股利，如今卻傳出董事長、美麗華集團家族的黃春發等公司高層，涉嫌利用假得海外交易，在3年內掏空公司約3億元，台北地檢署11日指揮新北市調處搜索黃在美亞的辦公室以及私人住處等12個地方，並約談黃在內6名被告及9名證人，全案朝《證交法》特別背信罪方向偵辦。

美亞鋼管(2020)號稱是台灣第1家鋼管製造公司，生產的鋼管可用在空調、消防、瓦斯管線等用途，公司從1959年成立至今已60年，登記資本額32億元，跨國事業觸角包含泰國及越南。

▲美亞董事會中有多名美麗華家族成員。（圖為資料照／記者黃克翔攝）

2019年6月間，美亞股東常會決議，通過每股配發1.4元的現金股利，同時召開董事會，由黃春發擔任董事長代表人，同為美麗華家族的黃春照、黃秀美等人也列名美亞董事。

檢調接獲情資顯示，美亞鋼管從2013年到2016年間，3年內的海外原物料買賣可疑，疑似以非常規交易手法，挪用掏空美亞資產約3億元，專案人員日前先秘密約談相關承辦人員，鞏固事證後，11日兵分12路，前往美亞公司黃春發的辦公室，以及黃的住處等地展開搜索，並以涉嫌違反《證券交易法》被告身分約談黃等6人，另以證人身分約談美亞總經理等9人，稍晚將移送北檢複訊。

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