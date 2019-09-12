「再遇到就拚命！」通緝犯拔槍要射　員警神反應一指卡死板機

▲通緝犯掏槍上膛準備開火，員警「神反應」伸一指卡死板機。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗警方今年8月14日在公館查獲一名46歲巫姓通緝犯，對方拒捕且開車衝撞偵防車後逃逸，事後還在網路對警方放話「如果再找上門就要拚命了」。苗警本月11日上午再次對巫男展開圍捕，對方看見員警的瞬間一度要拔槍開火，所幸被劉姓、陳姓警員近距離干擾阻止，2人最後也成功將巫男壓制上銬。

據悉，巫男日前因未涉嫌持有毒品被警方查獲，毒品案後續被法院判處3個月徒刑，但由於他未到案執行遭苗檢發布通緝。苗栗警方8月在公館鄉發現巫男，巫男不但拒捕還開車衝撞偵防車，儘管現場員警連開2槍擊破輪胎，最後仍被巫男棄車逃逸成功，對方後來還對警方放話「如果再找上門，就要拚命了。」

▲情況危急之際，劉陳2人剛好衝到巫男的身邊，其中1人將手指卡入板機。（圖／東森新聞）

苗警經過多天的深入追查後，發現巫男出現在銅鑼九湖大橋附近，因此立刻數名刑警人員前往圍捕。巫男看見員警出現轉身拔腳就跑，劉姓偵查隊小隊長、陳姓偵查佐則在後方追趕，雙方跑了大約200公尺後，巫男突然回身就要拔起插在腰際的手槍，拉動滑套上膛後對準員警準備開火。

情況危急之際，劉陳2人剛好衝到巫男的身邊，其中1人將手指卡入板機，使得巫男無法扣板機擊發，下一秒雙方滾進田地裡扭打，2人最後也成功將巫男壓制帶回。劉陳2名員警事後表示，由於當時巫男已經上膛了，當下說不害怕是騙人，所幸最後只有手指虎口受傷。

警方現場總共查獲1把手槍及5顆子彈，附近巫男的轎車內也發現毒品吸食器，詳細案情及後續處理仍待進一步調查。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。