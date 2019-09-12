預防長照悲歌　陳時中部長籲善用1966

圖、文／慈濟基金會 林佳予

隨著高齡化社會到來，台灣對醫療、長照的需求不斷提升，政府近年積極建構長照資源，但長照悲歌仍然在社會上發生，衛生福利部長陳時中9月11日到花蓮靜思堂參加人醫年會時，針對「台灣長期照護政策規劃」說明，再三呼籲善用1966長照服務專線。

衛福部長陳時中期盼在座的醫護人員以及志工發揮助人精神，協助宣傳專線，鼓勵有需要者撥打1966協助。他此次演講說明長照推動背景、簡介以及目前居家、社區式服務推動情形等，以及未來的住宿式服務推動與人力等目標，他表示，長照的目標就是延長健康餘命，維持剩餘功能，減短臥床時間。

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長照目的在建立優質、平價、普及的長期照顧服務體系，實踐在地老化價值，提供支持家庭，從居家、社區到機構式照顧的多元連續服務，向前延伸初級預防照護，整合多目標社區式支持服務，銜接出院準備服務及居家醫療服務等。

陳時中部長提出，目前台灣超過60歲以上的老年人口，約有14%，但挑戰才剛剛開始，因為大約在7年後就會超過20%，以前大約是5個人照顧1位老年人，現在是2.5個人照顧1位，未來可能是1個人照顧1個人，因此如何減少負擔，就是長照的課題。

目前長照服務2.0類別包括照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善服務和重要的喘息服務，整體照顧服務體系分為A、B、C三級，A級社區整合型服務中心、B級複合型服務中心、C級巷弄長照站，目標是減少失能人口，並能讓老年人找回健康。

除了被動式的1966專線外，衛福部也提出主動式出擊，發展多元創新方案，以黑客松結合產官學運用長照大數據建立六大指標，產出照顧需求名冊以及建置社區服務資源等，主動連結福利資源，提升政府效率。

部長陳時中表示，長照2.0計劃裡大家一起來，滿足多元照顧需求，建立社區為基礎的長照體系，提供優質平價且普及的服務，臺灣政府與民間共同努力，讓國民健康心安地變老，成為優質友善的寶島。