　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

預防長照悲歌　陳時中部長籲善用1966

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼衛生福利部長陳時中9月11日到花蓮靜思堂參加人醫年會時，針對「台灣長期照護政策規劃」說明，再三呼籲善用1966長照服務專線。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會　林佳予

隨著高齡化社會到來，台灣對醫療、長照的需求不斷提升，政府近年積極建構長照資源，但長照悲歌仍然在社會上發生，衛生福利部長陳時中9月11日到花蓮靜思堂參加人醫年會時，針對「台灣長期照護政策規劃」說明，再三呼籲善用1966長照服務專線。

衛福部長陳時中期盼在座的醫護人員以及志工發揮助人精神，協助宣傳專線，鼓勵有需要者撥打1966協助。他此次演講說明長照推動背景、簡介以及目前居家、社區式服務推動情形等，以及未來的住宿式服務推動與人力等目標，他表示，長照的目標就是延長健康餘命，維持剩餘功能，減短臥床時間。

▲▼衛生福利部長陳時中9月11日到花蓮靜思堂參加人醫年會時，針對「台灣長期照護政策規劃」說明，再三呼籲善用1966長照服務專線。（圖／慈濟基金會提供）

請繼續往下閱讀...

長照目的在建立優質、平價、普及的長期照顧服務體系，實踐在地老化價值，提供支持家庭，從居家、社區到機構式照顧的多元連續服務，向前延伸初級預防照護，整合多目標社區式支持服務，銜接出院準備服務及居家醫療服務等。

陳時中部長提出，目前台灣超過60歲以上的老年人口，約有14%，但挑戰才剛剛開始，因為大約在7年後就會超過20%，以前大約是5個人照顧1位老年人，現在是2.5個人照顧1位，未來可能是1個人照顧1個人，因此如何減少負擔，就是長照的課題。

目前長照服務2.0類別包括照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善服務和重要的喘息服務，整體照顧服務體系分為A、B、C三級，A級社區整合型服務中心、B級複合型服務中心、C級巷弄長照站，目標是減少失能人口，並能讓老年人找回健康。

▲▼衛生福利部長陳時中9月11日到花蓮靜思堂參加人醫年會時，針對「台灣長期照護政策規劃」說明，再三呼籲善用1966長照服務專線。（圖／慈濟基金會提供）

除了被動式的1966專線外，衛福部也提出主動式出擊，發展多元創新方案，以黑客松結合產官學運用長照大數據建立六大指標，產出照顧需求名冊以及建置社區服務資源等，主動連結福利資源，提升政府效率。

部長陳時中表示，長照2.0計劃裡大家一起來，滿足多元照顧需求，建立社區為基礎的長照體系，提供優質平價且普及的服務，臺灣政府與民間共同努力，讓國民健康心安地變老，成為優質友善的寶島。

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

普悠瑪事故將滿1周年　林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告

帶視障妻走出低潮！暖男老公赤腳陪她兩度征服超馬

中秋返鄉北車擠爆　台鐵旅客人數破75萬人次…尖峰時間只剩站票

中秋連假首波塞車潮湧現　北部國道南下多路段「紫爆」

「69元沙拉vs.70元雞排飯」一張中肯圖...減肥失敗原因　萬人笑：當胖子好了

應景中秋！臉書推「快嘴吃月餅」濾鏡遊戲　快揪好友挑戰「最強8月圓滿」

直播拍賣搶「山竹財」2檔狂賣600斤　老闆：機場搶貨不夠賣

《篳路台灣》台灣史攝影展　台中市民廣場紅磚步道展出

不滿Uber條款延長！2000輛小黃慢行政院嗆：連假後天天抗議

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

普悠瑪事故將滿1周年　林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告

帶視障妻走出低潮！暖男老公赤腳陪她兩度征服超馬

中秋返鄉北車擠爆　台鐵旅客人數破75萬人次…尖峰時間只剩站票

中秋連假首波塞車潮湧現　北部國道南下多路段「紫爆」

「69元沙拉vs.70元雞排飯」一張中肯圖...減肥失敗原因　萬人笑：當胖子好了

應景中秋！臉書推「快嘴吃月餅」濾鏡遊戲　快揪好友挑戰「最強8月圓滿」

直播拍賣搶「山竹財」2檔狂賣600斤　老闆：機場搶貨不夠賣

《篳路台灣》台灣史攝影展　台中市民廣場紅磚步道展出

不滿Uber條款延長！2000輛小黃慢行政院嗆：連假後天天抗議

中職／連續8場出賽無失分　王鴻程：不要投太閃

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

不斷更新／兄弟打線發威再添4分　3局擴大領先7比0桃猿

日職／王柏融板凳做好坐滿　火腿4比2樂天中斷2連敗

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

22歲就存到第一桶金　7年級建商大方談3成功祕訣：我不是富二代

生活熱門新聞

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯1..

琵琶最快明生成！2地區將變天灌..

機師偷吃空姐　1年後劇情神反轉

花蓮現「文旦海」！農民控收購被..

大叔好市多「水蜜桃摸摸樂」網怒..

國道車禍匝道暫封！汐止要道大塞..

熟女胸痛只抹藥　醫震驚：全乾了

屏東妹曬5年「遠距離足跡」網讚..

琵琶颱風最快今生成　模擬路徑有..

比麥當勞還貴！他賣糖醋醬賺翻

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

女兒嫌薯條軟...他聽爸詭回答..

「我姓江，三點水的江」她怨狂被..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

更多熱門

相關新聞

醫聚花蓮　聚焦科技醫療與長照

「2019國際慈濟人醫年會」9月11日至14日在花蓮靜思堂舉行，今年主題為「慈悲蘊智慧 人文育科技」，強化人醫的人文內涵，提供守護身心靈健康的智慧良方，計24個國家地區共506名醫護人員及志工返台與會精進研習。

花蓮現「文旦海」！農民控收購被當垃圾丟

越來越長壽！國人平均壽命80.7歲「創新高」

不讓敘難民小孩變文盲　照亮孩童回家路

宜蘭媽祖遶境　三太子化身志工

關鍵字：

衛生福利部陳時中慈濟花蓮長照花蓮靜思堂1966

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面