宜蘭媽祖遶境　三太子化身「救人一命」宣導志工

圖、文／慈濟基金會提供 林佳予

「世界骨髓捐贈者日」旗幟與宜蘭媽祖護臺遶境鑾轎同框，參與遶境陣頭裡的三太子神偶，揮舞著「讓愛傳出去」的旗幟，交織出「救人一命、不分宗教」、「佛道相惜、大愛『髓』行」的「守護生命、你我同行」畫面。

由宜蘭縣政府舉辦的「2019北臺灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護臺灣」，7日從礁溪玉鼎慈天宮出發，經宜蘭市到羅東震安宮及聖安宮，陣頭遶境所經之處，民眾紛紛駐足觀看，花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心特別前往宜蘭美術館及羅東震安宮等地，進行「救人一命、無損己身」宣導，除獲得民眾熱情支持外，遶境陣頭的工作人員更紛紛向宣導志工打氣，一組三太子神偶，甚至主動搖起宣導志工手持的「世界骨髓捐贈者日」旗幟，形成三太子也化身為「救人一命」宣導志工的溫馨畫面。

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北台灣媽祖文化節，蘭陽地區慈濟人熱情參與，剛好，每年九月第三個週六是世界骨髓捐贈者日，花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心同時舉辦「世界骨髓捐贈者日活動」，分別在宜蘭美術館及羅東震安宮等地宣導「救人一命，無損己身」，宜蘭縣長林姿妙在參與遶境的同時，也特別向宣導志工表達感恩，並呼籲大家一起來響應「髓緣之愛」。

花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心感恩大家在汗水中，把愛傳出去！骨髓幹細胞中心指出，隨著醫療科技的進步，血癌病人的治療方法也有很大的進步，但是仍有病人在使用化學療法依然無法轉好且惡化，這時，接受造血幹細胞移植成了病人最後的希望。「救人一命，無損己身」。

慈濟基金會表示，宜蘭慈濟將在9月28日上午8點半到11點半於慈濟羅東聯絡處(五結鄉五結路三段360號)舉辦骨髓捐贈驗血活動，歡迎年滿18歲、未達46歲民眾前來加入救人的行列。