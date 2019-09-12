五大洲人醫聚花蓮　聚焦科技醫療與長照

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「2019國際慈濟人醫年會」9月11日至14日在花蓮靜思堂舉行，今年主題為「慈悲蘊智慧 人文育科技」，強化人醫的人文內涵，提供守護身心靈健康的智慧良方，來自亞洲的台灣、中國、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、印尼、柬埔寨、越南、香港、緬甸、約旦、敘利亞、日本，美洲的美國、巴拉圭、宏都拉斯、厄瓜多，歐洲的英國與荷蘭，以及非洲的莫三比克、布吉納法索、南非，大洋洲的澳洲計24個國家地區共506名醫護人員及志工返台與會精進研習。

人醫年會開幕由慈濟醫療志業執行長林俊龍主持，歡迎各國人醫會成員回心靈的故鄉花蓮，他表示，期盼大家在今年的人醫會課程中收獲滿滿。他也在講座中談到新的資通訊科技在長照之應用，新科技與醫療技能的結合，將對於未來有非常大的助益。配合今年主題，大會也秀出智慧機器人對話，活動中安排Kahoot快問快答，Kahoots是一個遊戲式的學習平台，讓學員藉由手機進行測驗，體驗科技的樂趣。

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本屆人醫年會課程分為3大主軸，包括9月11日長期照護世界觀，12日的Ai科技蘊人文，13、14日的慈悲蘊智慧；長期照護世界觀邀請衛福部長陳時中分享台灣長照推動政策與執行現況，同時也邀請荷蘭博祖克資深顧問談居家鄰里照顧模式；此外還有專題研討分科座談、各國人醫義診紀實等經驗分享，期望開啟國際學習交流平台，探討科技與醫療的末來。

慈濟基金會表示，經由此次國際慈善醫學研討會，彼此擴大合作格局，有實際的學術交流和來自國際好友的祝福，人醫二十三里程碑更顯意義非凡。慈濟基金會表示，盼望全球人醫會志工，藉由年會交流，開拓人醫視野、凝聚美善能量，秉持行醫救人初發心，接引更多菩薩加入人醫會，於全球各地一同守護人人身心，發揮人醫之愛。

1998年成立的「國際慈濟人醫會」(Tzu-Chi International Medical Association)，簡稱TIMA，由一群願為社會付出愛心的醫事人員所組成，每逢中秋佳節，國際慈濟人醫年會成員從海外匯聚臺灣花蓮，各國人醫彼此進行醫學研討交流，也是與證嚴法師相約團圓的日子，「以病為師、以人為本」傳承人醫大愛精神的誓約，「膚慰病苦、滿懷感恩」以具體的行善義診落實全球，幫助需要的苦難眾生。更於每年中秋回台團聚，參與年度人醫會，彼此分享義診經驗紀實。