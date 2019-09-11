　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旗津國小「津巴克」圖書館曝光　全台749校齊推特色共讀站

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼圖書館,教育部推特色共讀站 。（圖／教育部提供）

▲高雄市旗津國小「津巴克」閱讀方舟 。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部推廣閱讀風氣，補助高中職、國中小設置「學校社區共讀站」，106至109年共核定補助749校，遍佈22縣市，目前已有299校完工啟用。教育部也進行「最美共讀站」評選，共有18校獲得優選，如台中市文華高中的工業風「類誠品」；高雄市旗津國小的「津巴克」閱讀方舟；彰化縣華南國小則把室內外藩籬打破，用階梯設計閱讀空間。

國教署指出，為協助各級公立學校設置「學校社區共讀站」，透過前瞻基礎建設「城鄉建設計畫」補助高中職、國中小學校活化既有圖書室或空餘空間，不僅讓學校教職員工生更親近閱讀，也更友善敞開學校大門，帶動社區學習風潮，吸引社區居民親近公共圖書資源。學生、在地民眾及家長都進一步提高閱讀的意願，也達到縮短城鄉學習差距及推廣跨年齡層共讀的目標。此外，藉由美感的導入，也能使各校共讀站各具特色。

請繼續往下閱讀...

▲▼圖書館,教育部推特色共讀站 。（圖／教育部提供）

▲彰化縣華南國小的階梯閱讀區 。（圖／教育部提供）

這次「最美共讀站」評選，依據「空間規劃」、「美感營造」、「共讀推廣」及「永續經營」四項指標，共選出18校優選，獲獎學校除融入在地元素外，不論是在材料與顏色的選用亦都相當用心，每個小細節都營造出不同的閱讀氛圍，例如高雄市仁武國小的沙發閱讀區營造出舒適的閱讀氛圍；彰化縣華南國小的階梯閱讀區，使閱讀空間更為活潑；屏東縣里港國小的窗邊閱讀區讓閱讀憑添優閒自在的氛圍；而苗栗縣致民國中以地素材的紅磚巧妙的融入在共讀站的主體元素中，增加了閱讀的親切感。

▲▼圖書館,教育部推特色共讀站 。（圖／教育部提供）

▲高雄市仁武國小的沙發閱讀區 。（圖／教育部提供）

高雄市旗津國小校長楊勝任說，旗津國小以青色、白色營造海洋色調造成海洋風格的「津巴克」閱讀方舟，圖書館、借閱共讀區多採用船的意象，吧檯閱讀區外則可眺望台灣海峽。楊勝任也說，圖書館今年至今的借閱總量，已經大於去年的借閱量總和，也開放家長可以來借書。

▲▼圖書館,教育部推特色共讀站 。（圖／教育部提供）

▲全台共有18校獲得「最美共讀站」評選 。（圖／教育部提供）

優選學校台中市文華高中教師高嘉宏表示，圖書館採用黃金比例配色概念，運用主色、副色搭配，並保留當年老花窗，營造出「誠品」風格。共讀站啟用後學校也開始舉辦夜間讀書會，打造成社區共讀基地甚至變成民眾打卡聖地，讓圖書館成為社區居民最愛的空間。
 

ET快訊
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

「安信志工」協同「狗醫生」 關懷社區長輩度中秋

中秋連假全台天氣攻略來了！　漸進式變天：北、東降雨一天比一天多

對付空汙季見效！環署祭「差別費率調整」　去年秋冬汙染排放降8.4%

外送競爭激烈！Uber Eats全球趟次破10億　foodpanda訂單突破20倍

世新副校長陳清河任中天新聞獨立審查人　NCC觀察是否自律公平

約會費用全包還幫繳帳單！小資男打多份工　「買即期泡麵省錢」慘撞綠光一幕

理直氣壯當「普通女人」！《俗女養成記》江鵝「放棄跟老天爺直球對決」

21世紀的愛迪生　諾貝爾物理學獎得主中村修二談「藍光二極體」

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

「安信志工」協同「狗醫生」 關懷社區長輩度中秋

中秋連假全台天氣攻略來了！　漸進式變天：北、東降雨一天比一天多

對付空汙季見效！環署祭「差別費率調整」　去年秋冬汙染排放降8.4%

外送競爭激烈！Uber Eats全球趟次破10億　foodpanda訂單突破20倍

世新副校長陳清河任中天新聞獨立審查人　NCC觀察是否自律公平

約會費用全包還幫繳帳單！小資男打多份工　「買即期泡麵省錢」慘撞綠光一幕

理直氣壯當「普通女人」！《俗女養成記》江鵝「放棄跟老天爺直球對決」

21世紀的愛迪生　諾貝爾物理學獎得主中村修二談「藍光二極體」

影／驚悚6秒畫面曝光！第一槍卡彈…雨衣殺手「連開3槍」擊斃貓霖幫老大

不斷更新／恰恰炸裂！2分砲扳平戰局　6局桃猿2：2兄弟

跑步瘦不了？別忽略慢跑減脂6大關鍵　速度太快反而沒有用

紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

亞馬遜雨林發現新物種電鰻　可發860伏特創「動物放電電壓紀錄」

世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首敗阻連霸

日職／先發1.1局退場　張奕氣自己不中用

中職／陳鏞基雙響締造滿貫百轟　史上第3人

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果企業家驚呆　彩瑛撞臉超iPhone 11⋯連痣都對上

影／4歲女童用玩具釣竿　釣起15公斤大鯰魚

生活熱門新聞

比麥當勞還貴！他賣糖醋醬賺翻

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯1..

iPhone XR降價「與iP..

京華城BabyBoss：營業到..

新iPhone台灣售價流出　網..

一張圖看中秋連假「北中南東」天..

琵琶颱風最快今生成模擬路徑曝　..

汐止好市多硬起來！霸王車上怒貼..

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

發票中4千卻掰了！網見證悲催時..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

重考12年拼牙醫！30歲女後悔..

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關..

更多熱門

相關新聞

御守護唇膏當中秋禮　趣味時尚

中秋節即將到來，大街小巷也開始看到月餅禮了，想要在一片甜食氣氛下送出新意，不妨從特殊商品下手，誠品生活近期推出「誠品生活號」限定店，首泊以日本嚴選為主打，首度引進昭和天皇御用皮革，還有其他特色的話題商品，如超可愛的御守護唇膏、札幌軟石打造風格飾品等。

哈利波特現身新北市立圖書館

在韓國瑜頭上寫「台奸」！圖書館報紙毀損怒告

中秋節推薦這6家特色月餅禮盒！

報上看到韓國瑜　他怒寫「台奸」挨告

關鍵字：

文華誠品圖書館共讀站旗津

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面