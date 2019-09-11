旗津國小「津巴克」圖書館曝光　全台749校齊推特色共讀站

▲高雄市旗津國小「津巴克」閱讀方舟 。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部推廣閱讀風氣，補助高中職、國中小設置「學校社區共讀站」，106至109年共核定補助749校，遍佈22縣市，目前已有299校完工啟用。教育部也進行「最美共讀站」評選，共有18校獲得優選，如台中市文華高中的工業風「類誠品」；高雄市旗津國小的「津巴克」閱讀方舟；彰化縣華南國小則把室內外藩籬打破，用階梯設計閱讀空間。

國教署指出，為協助各級公立學校設置「學校社區共讀站」，透過前瞻基礎建設「城鄉建設計畫」補助高中職、國中小學校活化既有圖書室或空餘空間，不僅讓學校教職員工生更親近閱讀，也更友善敞開學校大門，帶動社區學習風潮，吸引社區居民親近公共圖書資源。學生、在地民眾及家長都進一步提高閱讀的意願，也達到縮短城鄉學習差距及推廣跨年齡層共讀的目標。此外，藉由美感的導入，也能使各校共讀站各具特色。

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▲彰化縣華南國小的階梯閱讀區 。（圖／教育部提供）

這次「最美共讀站」評選，依據「空間規劃」、「美感營造」、「共讀推廣」及「永續經營」四項指標，共選出18校優選，獲獎學校除融入在地元素外，不論是在材料與顏色的選用亦都相當用心，每個小細節都營造出不同的閱讀氛圍，例如高雄市仁武國小的沙發閱讀區營造出舒適的閱讀氛圍；彰化縣華南國小的階梯閱讀區，使閱讀空間更為活潑；屏東縣里港國小的窗邊閱讀區讓閱讀憑添優閒自在的氛圍；而苗栗縣致民國中以地素材的紅磚巧妙的融入在共讀站的主體元素中，增加了閱讀的親切感。

▲高雄市仁武國小的沙發閱讀區 。（圖／教育部提供）

高雄市旗津國小校長楊勝任說，旗津國小以青色、白色營造海洋色調造成海洋風格的「津巴克」閱讀方舟，圖書館、借閱共讀區多採用船的意象，吧檯閱讀區外則可眺望台灣海峽。楊勝任也說，圖書館今年至今的借閱總量，已經大於去年的借閱量總和，也開放家長可以來借書。

▲全台共有18校獲得「最美共讀站」評選 。（圖／教育部提供）

優選學校台中市文華高中教師高嘉宏表示，圖書館採用黃金比例配色概念，運用主色、副色搭配，並保留當年老花窗，營造出「誠品」風格。共讀站啟用後學校也開始舉辦夜間讀書會，打造成社區共讀基地甚至變成民眾打卡聖地，讓圖書館成為社區居民最愛的空間。

