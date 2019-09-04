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哈利波特現身新北市立圖書館　陪讀學童變身「知識魔法師」

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▲ 哈利波特現身新北市立圖書館 陪讀學童變身「知識魔法師」。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 哈利波特現身新北市立圖書館，陪讀學童變身「知識魔法師」。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「葛萊分多！」「赫夫帕夫！」「雷文克勞！」「史萊哲林！」陪讀學童戴上分類帽，抽籤決定學院，然後換上巫師袍，穿過智慧門，領取學院象徵的智慧書。新學期開始，新北市立圖書館特別為陪讀學童，準備了別開生面的霍格華茲開學迎新。新北市立圖書館將電影「哈利波特」橋段搬到圖書館裡，4日在「霍格華茲」學院風的江子翠分館，為陪讀學童舉辦了新奇有趣的開學迎新。

學童進入圖書館後，就像《哈利波特》的霍格華茲學校一樣，戴上分類帽，抽籤分發就讀學院，學童興奮地換上巫師袍，手拿魔杖，然後在陪讀天使的引領下，通過就讀學院的智慧門，並且從鄧不利多校長的手中接獲各學院象徵的智慧書，圖書館並且安排了有趣的魔術迎新課程，希望陪讀學童能夠很快收心，新學期有好的開始。

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▲ 哈利波特現身新北市立圖書館 陪讀學童變身「知識魔法師」。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 江子翠分館打造哈利波特電影中「霍格華茲」風格的個性閱讀空間。

五年級的曾小妹妹說，她很喜歡看《哈利波特》，今天的迎新活動，感覺很像進入「霍格華茲」的魔法學院，覺得超酷的！她今天抽到「史萊哲林」學院，希望自己可以越來越強大，可以應付所有課業的難題。

江子翠分館主任許淑媛表示，江子翠分館打造哈利波特電影中「霍格華茲」風格的個性閱讀空間，希望讓學生幸福學習，民眾喜歡閱讀。新學期的開始，為了希望陪讀學童可以在圖書館學習到更多知識。

特別規劃霍格華茲開學迎新活動，並且透過有趣的分類帽，送給陪讀學童各學院象徵的「智慧書」葛萊芬多—勇氣；雷文克勞—智慧；赫夫帕夫—努力；史萊哲林—聰明。

許淑媛說，希望陪讀學童都能成為集勇敢、智慧、聰明、努力於一身的小小知識魔法師，希望大家來到圖書館，就像《哈利波特》的霍格華茲學校一樣，可以感受閱讀的神奇魔力。

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