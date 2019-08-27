在韓國瑜頭上寫「台奸」傳閱！圖書館報紙毀損怒告…他的回應讓人傻眼

記者鄒鎮宇／台北報導

台北市一名65歲黃姓男子在大同區保安街的市立圖書館延平分館閱報時，喜歡在報紙上塗鴉、留下個人註解，更在韓國瑜的頭像上寫下「台奸」兩字，讓其他閱報人非常困擾，多次向館方投訴。士林地檢署偵查後起訴，但黃男不服，認為館方提出的監視器畫面是「假的」。

起訴指出，黃男3月1日閱讀報紙時，看到韓國瑜出訪馬來西亞及新加坡的相關報導，竟在韓的頭上寫下「台奸、共產黨、中間人」等字，甚至將韓國瑜化成流鼻血的模樣；此外，報紙的文字也被畫線，甚至連娛樂版都逃不過黃男的筆。

▲▼黃男屢次在報紙上塗鴉，讓許多民眾不滿。（圖／東森新聞）



館方表示，黃男稱「幫民眾畫重點」，但已毀損超過百份報紙，許多人都投訴影響閱讀，「民眾都很生氣」，「我們持續勸導但都屢勸不聽，也有報警，所以才提告」，並將監視器畫面提供檢方作為證據。

黃男解釋，「很多人看報紙都會有畫的問題，她不聽（我的解釋），就一直講說我畫的，我說我沒有畫啊，我沒有塗的話，所以那個監視器是假的」，完全否認有在報紙上塗鴉的行為，考慮對館方提出誣告的告訴。。

檢方表示，根據監視器畫面顯示，黃男的確在韓國瑜的照片上寫字，構成《刑法》138條「毀損公務員職務上掌管文書致令不堪用」罪名，而館方指控的標註毀損部分，則因沒有阻礙閱讀行為，不構成罪責。