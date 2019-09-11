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議會發言竟成議員亂鬥　柯文哲笑看藍綠噴口水互嗆爛

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▲▼柯文哲施政報告與質詢及答覆,柯文哲市長。（圖／記者季相儒攝）

▲柯文哲施政報告與質詢及答覆。（圖／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲11日到議會進行施政報告，沒想到竟出現「藍綠互罵」的插曲。民進黨議員李建昌發言時，突然把砲口對向議會同事，指出最佩服國民黨議員徐巧芯、羅智強護主心切，並指國民黨議員焦躁的心情顯露無遺，並舉日本戰國「敵人在本能寺」為例，指國民黨的敵人是吳敦義跟韓國瑜，應該要反躬自省。

李建昌此言一出，隨即引起國民黨議員不滿，但李建昌堅持發言，「為何柯要阻擋？我再說一次，敵人在本能寺，國民黨敵人在韓國瑜跟吳敦義，如果沒有韓國瑜，台灣不會這麼亂」；李建昌接著說，要回應同黨議員王世堅的說法，「台灣民眾黨不能把黨部設在市府，張哲揚退休馬上要當黨秘書長，我沒看過一個政黨這樣。

面對李建昌當眾嗆聲，國民黨議員王鴻薇怒嗆，「現在在上政論節目嗎？」，還嗆李「新潮流不倒台灣不會好」。議員吳世正則依樣畫葫蘆反嗆，「你們的敵人是蔡英文，做那麼爛，危害到中華民國、危害到自由民主法治，你們的敵人是蔡英文」。

隨後徐巧芯發言時表示，跟李建昌議員不熟，不知道李氏在酸她還是稱讚她，「如果新潮流都是用這種方式，拜託大家立委都不要投給新潮流，難怪柯文哲會說新潮流不倒台灣不會好」。徐說，新潮流讓人最討厭的地方，就是在不對的時間做不對的事情，「這裡是台北市議會的殿堂，大家都在討論台北市政，請告訴我剛才講的內容，稱讚我跟羅智強議員，跟市政有什麼關係？你發言有問過我們兩個嗎？沒有，這就是你對議會同仁的尊重跟支持嗎？」

值得一提的是，這段「議會內鬥」過程全程約15分鐘，坐在對面的柯文哲沒有太大反應，先是有些微傻眼議場的狀況，轉頭看著議長，隨後就低頭看資料，不管議場正在上演的藍綠互罵大戲，似乎樂得得到一段空閒。

▲▼柯文哲施政報告與質詢及答覆,吳世正議員要求民眾黨黨員退出市府。（圖／記者季相儒攝）
 

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