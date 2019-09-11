籲總統候選人不要只想當網紅　李鴻源：可不可以告訴我你腦袋裝什麼

記者楊蕓／台北報導

前內政部長李鴻源11日舉行《台灣必須面對的真相》新書發表會，他致詞時感嘆說，很遺憾最近大選到了，但有誰講出一句正經話，誰把台灣真正的問題看清楚，呼籲總統候選人不能只講可愛的事、當網紅，更直言「選總統的人可不可以告訴我你腦子裝什麼？」

李鴻源《台灣必須面對的真相》11日舉行新書發表會，高雄市長韓國瑜特別致贈花籃祝賀。包括前立法院長王金平、前行政院長陳沖、荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）等人與會。王金平致詞時盛讚李鴻源不論從政或在學術上，都有相當完整資歷，而李鴻源能看到台灣的問題，並深入觀察、勇於建言提出解決辦法，「他是一位勇者、智者，這是非常難得的。」

李鴻源致詞時表示，他在2016年時寫《台灣如何成為一流國家》一書，希望當時選出的總統可以照著書施政，很遺憾4年過去，台灣的問題越來越嚴峻，並感嘆說到，這幾年來國際關係、中美貿易戰、兩岸關係的演變，沒有一樣是台灣政府有辦法反應過來的，其中很大的盲點，就是中華民國立法精神是防弊而沒有興利，導致政府組織運作沒有彈性。

李鴻源接著忍不住批評，高鐵延伸到屏東難道只能是非題嗎？「高鐵不是不能延到屏東，而是有沒有想過延到屏東要做什麼？」他認為，包括屏東的定位、財務規劃等，目前整個配套都沒有。

李鴻源說，很遺憾最近大選到了，但有誰講出一句正經話，有誰把台灣真正的問題看清楚？有誰去提出論述？他呼籲所有要競選總統的人，除了做那些可愛的事情，講俏皮的話、當網紅之外，「可不可以告訴我你腦袋裝什麼、肚子裝什麼，有沒有能力把台灣的問題帶出來，這才是寫這本書最大的目的。」

▲李鴻源新書發表會，韓國瑜送花籃致賀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平出席李鴻源新書發表會。（圖／記者屠惠剛攝）