高雄績優警抓車手！追撞違停貨車殉職　家屬哀傷現身殯儀館

▲新興分局巡佐外出辦案時撞違停貨車殉職，檢方今日相驗，巡佐兒子（左二）和貨車司機（右一）現身殯儀館。 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區建國三路、市中一路口昨（12）日下午1時15分發生死亡車禍，新興分局前金分駐所54歲張姓巡佐，騎乘機車外出偵辦刑案時，不明原因撞上違停貨車車尾，緊急送醫搶救後仍不治，檢察官今日上午會同法醫相驗，家屬神情哀戚的低調現身不願多談，貨車司機則表示，事發時有驚嚇到，事情已發生，只能面對它。

警方調查，車禍當時張姓巡佐因公外出查看車手活動路線，並調閱相關影像，不料途中撞上違規停放於路邊的一部貨車，經急救後仍宣告搶救無效。

▲張姓巡佐的兒子（中）神情哀戚的參加相驗。（圖／記者吳世龍攝）

警方表示，張員與34歲柳姓貨車司機都沒有酒駕，初步研判，事故地點有違規車輛停放，致使張員撞擊該小貨車釀禍，詳細肇事原因待後續調查釐清，柳姓司機則依過失致死罪現行犯移送偵辦。

檢方今日上午相驗，張姓巡佐的兒子及其他家屬到市殯相驗，低調不願受訪；貨車司機表示說，車禍發生時，聽見碰的一聲，接著就衝出來看，才發現是騎士撞上來，有驚嚇到，事情已發生，只能面對它，據了解，司機已從事這工作約4、5年。

新興分局表示，張員1990年畢業從警以來，幾乎年年考績均為甲等，109年時調至本分局服務，表現優異，張巡佐一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力，對本次意外事故，分局全體同仁均相當不捨，後續全力協助家屬完成治喪工作。