社會 社會焦點 保障人權

情侶檔鐵軌中間吵架！火車高速駛過　差1公尺被輾死畫面曝光

記者楊熾興／桃園報導

桃園市國際路的平交道12日下午險些發生意外，兩名情侶吵架後竟闖進平交道，在兩條鐵軌中間爭執，女子還躺在地上，所幸有路人發現，在列車抵達前已經提前按下緊急狀況鈕，所以並沒有造成人員受傷，但也造成列車延誤，兩名吵到忘我的情侶，也在發現列車突然停在面前才立刻離開現場，警方目前追查兩人身分。現場火車險些撞上兩人的畫面也曝光，十分驚險駭人。

警方調查，12日下午4時許，在桃園市桃園區國際路平交道上，發生一對情侶邊吵架邊闖入軌道，其他路人發現後立刻按下緊急按鈕，行控中心立刻通知列車緊急停下，當場整台列車從兩人身旁疾駛而過後停下，當時女子躺在地上，男子眼見火車來了，緊急把女子拉開，但仍導致北上多個班次誤點。

▲▼情侶吵到鐵軌上，路人緊急按鈕通知火車慢行。（圖／民眾提供）

▲情侶吵到鐵軌上，路人緊急按鈕通知火車慢行。（圖／民眾提供）

當時列車停在正在吵架的兩人旁邊，兩人立刻嚇傻逃離現場，鐵路警察局也正全力追查兩人下落，全案也正朝公共危險罪嫌方向辦理，台鐵公司也表示，司機得知有路人入侵平交道的行為才緊急停下。

警方表示，不明男女闖入鐵軌吵架事件，導致台鐵2194車次煞車，甚至還以每小時25公里的時速慢行，警方目前也正全力調閱相關監視器畫面，目前已掌握兩人身分，並通知兩人到案說明。

更多新聞
情侶鐵軌中間吵架！火車高速駛過　險輾死畫面曝光
情侶檔鐵軌中間吵架！火車高速駛過　差1公尺被輾死畫面曝光

