「幫忙拿東西」能賺1500元？　他一現身秒被捕

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）加入詐騙集團擔任取簿手，今年1月間警方佯裝成受害者，與詐團相約交付銀行提款卡，等到阿豪現身，立刻上前將人逮捕。雖然阿豪辯稱自己只是去幫忙拿東西，但還是被台中地院法官依法判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿豪為了賺取1500元報酬，答應去幫別人拿東西，結果卻害自己吃上詐騙案官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪加入詐團擔任取簿手，雙方約定每領取1個包裹，他就可以獲得1500元報酬；該詐團在臉書社團刊登「收購卡片」的廣告，今年1月間警員執行網路巡邏時發現詐騙廣告，便假裝上當主動聯繫、加LINE，詐團開價1張提款卡18萬元、2張以上20萬元。

警員假裝同意交付1張提款卡，並將卡片裝在盒子裡，再放到指定地點。接著，阿豪依照上級指示，前往約定地點取卡，結果人一到場，馬上被埋伏警員逮捕。

阿豪辯稱，他的工作只是幫忙代領、代送物品，他也是到了現場才知道要領取的東西是別人的提款卡，一度還搞不清楚狀況，他真的不是有意幫助詐團，「我只是幫忙去拿東西」。

不過，台中地院法官並未採信阿豪的說詞，考量到他有構成累犯的前科，最終依共同犯洗錢防制法第21條第2項、第1項第5款之以詐術非法收集他人金融帳戶未遂罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。