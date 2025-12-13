　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「幫忙拿東西」能賺1500元？　他一現身秒被捕

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）加入詐騙集團擔任取簿手，今年1月間警方佯裝成受害者，與詐團相約交付銀行提款卡，等到阿豪現身，立刻上前將人逮捕。雖然阿豪辯稱自己只是去幫忙拿東西，但還是被台中地院法官依法判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲阿豪為了賺取1500元報酬，答應去幫別人拿東西，結果卻害自己吃上詐騙案官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪加入詐團擔任取簿手，雙方約定每領取1個包裹，他就可以獲得1500元報酬；該詐團在臉書社團刊登「收購卡片」的廣告，今年1月間警員執行網路巡邏時發現詐騙廣告，便假裝上當主動聯繫、加LINE，詐團開價1張提款卡18萬元、2張以上20萬元。

警員假裝同意交付1張提款卡，並將卡片裝在盒子裡，再放到指定地點。接著，阿豪依照上級指示，前往約定地點取卡，結果人一到場，馬上被埋伏警員逮捕。

阿豪辯稱，他的工作只是幫忙代領、代送物品，他也是到了現場才知道要領取的東西是別人的提款卡，一度還搞不清楚狀況，他真的不是有意幫助詐團，「我只是幫忙去拿東西」。

不過，台中地院法官並未採信阿豪的說詞，考量到他有構成累犯的前科，最終依共同犯洗錢防制法第21條第2項、第1項第5款之以詐術非法收集他人金融帳戶未遂罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／金唱片大巨蛋秒殺！主辦宣布加開這區：須三思
分析／政院不副署財劃法機率高！輿論鋪陳+黨做後盾　力擋不合理
屋主開價1100萬！「斡旋850萬」他懊惱了　過來人挺：已過
有3小孩！運將開計程車衝車行縱火　恐怖瞬間曝
LINE公布「5大盜帳號手法」　用戶這動作犯大忌
快訊／小黃高速衝進車行放火！嗆：要你家破人亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「95加滿」誤加柴油！害車子引擎毀了　加油站和員工要賠26萬

喝茫酒錢算不清！七期戶外酒吧男女拉扯　她狂喊：你不要這樣子

金門水頭港老舊e-Gate卡關　移民署官員吼民眾：不能走就不要走

嗆家破人亡！運將開計程車衝進車行還縱火　恐怖瞬間畫面曝光

半導體工程師網拍「收錢不出貨」全拿去買運彩　騙15人A走30萬

快訊／運將開計程車衝進車行又放火　還嗆：要你家破人亡

男基隆龍門谷滑落20米邊坡「手機食物全飛了」　受困3天沒喝水終獲救

高雄績優警抓車手！追撞違停貨車殉職　家屬哀傷現身殯儀館

「幫忙拿東西」能賺1500元？　他一現身秒被捕

男騎電動滑板車逛大街！酒測值1.03　他喊無辜：只喝2瓶啤酒

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

「95加滿」誤加柴油！害車子引擎毀了　加油站和員工要賠26萬

喝茫酒錢算不清！七期戶外酒吧男女拉扯　她狂喊：你不要這樣子

金門水頭港老舊e-Gate卡關　移民署官員吼民眾：不能走就不要走

嗆家破人亡！運將開計程車衝進車行還縱火　恐怖瞬間畫面曝光

半導體工程師網拍「收錢不出貨」全拿去買運彩　騙15人A走30萬

快訊／運將開計程車衝進車行又放火　還嗆：要你家破人亡

男基隆龍門谷滑落20米邊坡「手機食物全飛了」　受困3天沒喝水終獲救

高雄績優警抓車手！追撞違停貨車殉職　家屬哀傷現身殯儀館

「幫忙拿東西」能賺1500元？　他一現身秒被捕

男騎電動滑板車逛大街！酒測值1.03　他喊無辜：只喝2瓶啤酒

馬杜洛危險了？　被川普盯上「求援中俄」慘碰軟釘子

全球唯一「藍色麥當勞」美照曝光！　網紅打卡點離台積電不遠

杜忻恬快來管人！　李子森改搭上他...默契好到被懷疑：有一腿？

金唱片大巨蛋破萬張門票秒殺！主辦證實「加開這區」：16點還可搶

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

「95加滿」誤加柴油！害車子引擎毀了　加油站和員工要賠26萬

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

MBLAQ第三位人夫出爐！Mir要結婚了　「婚禮倒數8天」妻子身份曝光

「最強大帝」復活了！　恩比德爆砍本季新高39分率七六人奪勝

賴清德定調不副署不執行　李彥秀示警：財劃法是第一張骨牌

蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個

社會熱門新聞

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

憲兵勒死女友2度性侵屍體　無期徒刑定讞

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

情侶檔鐵軌中間吵架　險被輾死畫面曝

全台最兇虎爺失竊！廖大乙示警嚴重後果

北市加盟主疑虐柯基！牙醫配偶發聲明

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

女遭警偷拍AI合成性影像　不止1人受害

索討分紅遭拒狠批後道歉　逢大：強化學生素養

員警竟偷拍報案民眾再合成裸女圖

更多熱門

相關新聞

棒球手套1折騙錢！詐騙留言嘲諷：報警有毛用

棒球手套1折騙錢！詐騙留言嘲諷：報警有毛用

有網友日前在社群平台看到某帳號號稱經營不善，要出清棒球手套，結果遭詐騙5萬元，已報警製作筆錄。令人傻眼的是，該詐騙帳號沒有低調，甚至發文嘲諷，「安心啦！就台灣的垃圾警察，還沒辦法抓到我」、「有這個時間不如去科普科普詐騙的套路，避免家人朋友被騙」，貼文狂掀台人怒火。

大咖導演詐Netflix上億　恐被關90年

大咖導演詐Netflix上億　恐被關90年

移工當車手坑5台人騙走35萬　重判7年半

移工當車手坑5台人騙走35萬　重判7年半

海基會10月就發函小紅書　明確要求回覆

海基會10月就發函小紅書　明確要求回覆

超狂親友團設局抓壞人　女兒肉身趴車

超狂親友團設局抓壞人　女兒肉身趴車

關鍵字：

台中地院詐騙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

最忘恩負義的三大星座！

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面