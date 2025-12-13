年改不該走回頭路　賴清德籲朝野再好好討論

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

在藍白聯手下，立法院12日下午三讀修法，確定退休公務人員所得替代率回溯至2023年。對此，總統賴清德今（13日）受訪說，年改這時候不該走回頭路，反年改的法案還沒有送出立法院，希望朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好討論。

昨立法院三讀通過分別修正公、教人員退撫相關法令，銓敘部表示，此舉，將造成政府對退撫基金挹注款撥補減少，月退所得給付支出增加，預估造成公、教退撫基金會分別提早3、4年，在134、131年用罄。銓敘部表示，目前已退者和現職者都將提早面臨如何繼續給付的嚴重影響，感到非常遺憾。

賴清德說，年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，過去蔡英文總統任內花了一年多的功夫組織委員會、開公聽會，也在立法院朝野非常深入的討論，才有共識有這個結果。

賴清德強調，蔡英文總統是完成了一項，不僅僅是馬英九前總統想要完成但沒辦法完成，也是社會長期以來要求的一項重大政策。

「在這個時候，不應該再走回頭路。」賴清德說，反年改的法案還沒有送出立法院，希望朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好討論。