社會 社會焦點 保障人權

柯基遭虐影片瘋傳！台北手搖飲老闆被網轟　配偶醫師深夜二度回應

▲▼網路瘋傳疑似虐狗影片，引爆網友怒火。議員與民代已介入，動保處著手查證與救援。（圖／翻攝自Threads）

▲網路瘋傳疑似虐狗影片，引爆網友怒火。（圖／翻攝自Threads）

記者董美琪／綜合報導

近期網路瘋傳一段疑似虐待柯基犬的影片，引起社會廣泛關注。影片中，涉事男子為台北市中山區一家連鎖手搖飲加盟店負責人。影片曝光後，北市動保處立即啟動處理程序，並將受虐犬緊急安置於寵物旅館，以確保其安全與健康。對此，該男子的配偶，同時經營牙醫診所的醫師發表聲明，被網友認為切割，醫師深夜二度再發聲明澄清。

▲▼柯基犬疑遭虐！北市動保處緊急介入安置送醫。（圖／北市動保處）

▲柯基犬疑遭虐！北市動保處緊急介入安置送醫。（圖／北市動保處，下同）

醫師稍早聲明指出，配偶詹姓男子涉及虐待犬隻事件，完全為個人行為，與其經營的牙醫診所無關，應由詹先生自行承擔法律責任，請社會大眾勿將矛頭指向牙醫診所。醫師並強調自己同樣珍愛寵物柯基犬，對配偶行為感到憤怒，絕不容忍，並承諾會督促詹先生面對法律責任，向社會大眾致歉。

然而，網友對此聲明仍持批評態度，認為醫師試圖切割責任。對此，醫師深夜再次發文說明指出，12日下午4時許，動保處通知其狗狗血液檢查結果正常。原本計畫將犬隻領回，帶回與安置貓咪同處的分居住所照顧，但在下午6時前往接狗前，動保處臨時建議進行更詳細檢查，因此暫時無法交付。醫師表示理解並願意配合，同時仍前往餵食狗狗唯一可食用的飼料。

▲▼柯基犬疑遭虐！北市動保處緊急介入安置送醫。（圖／北市動保處）

目前，動保處已將貓咪晶片交給醫師，但狗狗部分仍依建議暫不過戶。醫師也重申，稍早聲明僅是說明二人法律關係，並非為配偶開脫，並承諾會持續維護毛孩子的安全與照顧。

12/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「全台最兇虎爺」金身被偷了！　廟方緊急公告
手搖飲老闆爆虐狗！牙醫配偶遭出征　急發聲明
馬斯克突點名台灣！轉發貼文示警
急凍！連2天最冷...剩10度

虐狗老犬北市動保處牙醫

