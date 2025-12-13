電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

▲周品均。（圖／翻攝IG／mayukichou，下同）

記者葉國吏／綜合報導

前東京著衣創辦人、電商女王周品均，曾遭家暴並在2013年與前夫鄭景太離婚，辛苦打拼十年的事業也被奪走。如今她成功創立唯品風尚集團，活出新人生。近日，周品均在社群上直言，對方至今無悔意，自己沒有原諒的理由，這番話引起網友熱烈回響。

周品均在IG坦率分享，當初不僅飽受家暴和情感操控，離婚後還被要求與前夫同床，拒絕後更被迫淨身出戶，連10年心血都被搶走。她說：「他沒道歉、沒賠償、也沒悔改，那憑什麼要我原諒？」這段過往讓她徹底看清，原諒不是義務。

她認為，原諒應該建立在對方有悔意的前提下，「不是每個人都要當聖人」，自己公開這些經歷也不是要控訴誰，而是希望讓還在困境中的人明白，只要不放棄，仍有機會重新振作，活出幸福。

周品均也強調，不原諒某個人，不等於要一直活在仇恨裡，大家仍可以保持善良，努力過得更好。她的貼文引發大批網友認同，認為只有親身體會過傷痛，才有資格談原諒。知名主播陳海茵也留言鼓勵，感謝她當初勇敢離開，才有現在的美好人生。

