海巡屏東查緝隊展現緝毒決心　與警方合作1年緝獲60億海洛因

▲海巡署偵防分署屏東查緝隊昨天拜訪恆春警分局偵查隊長江啟超（右），雙方未來依「情資共享、勤務共構、相互支援」的共識，全力緝毒。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署偵防分署屏東查緝隊，執行區域聯防緝毒工作，會同屏東縣警方等單位，近一年來緝獲海洛因走私案，市價約60億元，昨天分別拜訪屏東縣恆春、枋寮兩警分局偵查隊長，未來仍依檢方指示「情資共享、勤務共構、相互支援」的共識，全力緝毒。

▲偵防分署屏東查緝隊拜訪枋寮偵查隊長石家宏（右）。

偵防分署屏東查緝隊於去年11月間及今年5月間，由屏東地檢署檢察官指揮，會同警方等治安單位，分別查獲非法走私海洛因約470公斤（市價約60億元）及製毒工廠2座並扣得安非他命毒品及液態成品，共21多公斤及麻黃素成品7.6公斤等，展現「區域聯防」緝毒具體成果。

10日再由屏東查緝隊郭明岳組主任及李順興專員等，分別拜訪屏東縣警局枋寮分局及恆春分局偵查隊江啟超及石加宏2位隊長，依檢方指示「情資共享、勤務共構、相互支援」的共識，全力緝毒。

昨天的會談中，雙方均深切體認非法毒品對國人身心莫大殘害，必須全力查緝外，更應向上溯源及金錢流向，展現整體性、全面性的打擊非法犯罪能力，全面阻斷杜絕毒品來源。

偵防分署屏東查緝隊表示，由於走私毒品及非法製毒案件，其犯罪手法分工細密且相當隱蔽，查緝單位若未能綿密整合，採以「區域聯防」方式緝毒，難以竟全功。

該查緝隊說，毒品影響國內治安及國人健康甚鉅，將持續結合治安單位全力執行毒品查緝工作，維護國人身體健康及社會經濟穩定，民眾如發現不法走私，可隨時利用「118」海巡免費服務專線，共同為維護社會治安盡一份心力。