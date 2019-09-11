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高雄30年路樹遭移植！愛樹人質疑迎合購物中心　怒批無政府狀態　

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▲高雄愛樹人踢爆大順路前路樹被亂移 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲路樹被移植但作法卻引來高雄愛樹人質疑。（圖／翻攝「高雄。愛樹人」臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄大順路某間即將開幕的大型購物中心，被「高雄。愛樹人」踢爆，有9株30年以上的行道樹被移除，而且經詢問後才知道是配合購物中心集團的景觀規劃考量，才把樹移除。對此高市府表示，移植樹木程序合法，但廠商進行移植前沒通知市府派員督導，將研議開罰。

▲高雄愛樹人踢爆大順路前路樹被亂移 。（圖／記者洪靖宜攝）

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▲路樹被移植但作法卻引來高雄愛樹人質疑。（圖／翻攝「高雄。愛樹人」臉書）

「高雄。愛樹人」指出「民眾在10日發現高雄大順路某間即將開幕的大型購物中心，正在移除9株30年以上的行道樹(掌葉蘋婆)，經詢問市府和樹木移植廠商，因購物中心集團因為有自己的景觀規劃考量，所以高市府才配合集團的需求，花我們的錢把樹移除」。

再者，樹木移植的手法殘暴，分不清到底是移植還是砍樹，「高雄。愛樹人」認為高雄市政府對樹木移植、毀除、修剪，為何沒有專家委員會審核評估？選前韓市長承諾成立森林城市發展委員會，就是負責此把關用途，請盡速兌現承諾，建立樹木保護制度。 目前高雄市胡亂移植修剪缺乏罰則，在樹木保護上根本是無政府狀態，為何不能盡速通過自治條例，予以重罰？

▲高雄愛樹人踢爆大順路前路樹被亂移 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲養工處表示廠商進行移植前沒通知市府派員督導，將研議開罰。（圖／翻攝「高雄。愛樹人」臉書）

對此，高市府養工處回應，購物中心前人行道及退縮範圍設計，是經高雄市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審定通過，購物中心依都市審議核可圖說、申請人行道共構捐建認養，從都市景觀及人行空間放大，辦理人行道環境改善、並遷移原址行道樹掌葉蘋婆至養工處樹木苗圃，同時負責於退縮地範圍新植15株喬木。

另外，掌葉蘋婆與黑板樹等樹木，因為有竄根情形，破壞人行道鋪面，影響用路人安全之疑慮，已不宜被當作行道樹種植。購物中心申請人行道共構捐建認養時已公文函告，樹木移植需雇用優良園藝廠商，並遵守高雄市植栽移植作業規範，要求維持良好樹型且種植時，需去除包覆物及設立支架，並要求樹木移植後保活。

針對這次購物中心辦理樹木遷移，但未於事前通知養工處派員督導及未善盡遷移規定之責，養工處將依高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例研議對購物中心開罰，後續遷移作業要求義享天地應落實高雄市植栽移植作業規範。

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