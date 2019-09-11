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瑞豐夜市攤販口角「怕輸陣」！一通電話撂小弟助陣　快打警力到場壓制

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記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄左營分局今（11日）凌晨2時許接獲通報，多名青少年在瑞豐夜市聚集意圖滋事，警方獲報後立即派遣快打部隊至現場處置，並與保安大隊及鼓山分局將5位相關人帶回釐清案情；另現場也從中查扣出1支木棍及1支鐵條，所幸一切狀況在警方到場後已及時控制，並遏止相關暴力情事發生。

▲▼ 瑞豐夜市青年聚集滋事。（圖／記者吳奕靖攝）

▲瑞豐夜市凌晨多名青年聚集滋事（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方抵達現場後並未發現打架之情事，帶回吳男（25歲）、黃姓青少年（16歲）、陳姓青少年（16歲）、洪姓青少年（16歲）及林姓青少年（17歲）等5名。據了解，造成此次滋事原因與瑞豐夜市內一攤販賣手機零件的員工「阿文」（身分待查）有關，「阿文」因細故他與人發生口角糾紛，為輸人不輸陣，所以電話聯繫吳男等友人到場助陣。

▲▼ 瑞豐夜市青年聚集滋事。（圖／記者吳奕靖攝）

▲警方獲報後迅速至現場釐清案情（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方獲報後迅速至現場將吳男等5人帶回釐清案情，本案在現場雖未發現不法，但最終仍依社會秩序維護法第87條第3款意圖鬥毆而聚眾予以究辦。在此警方也強調對暴力行為決不容忍，絕對會嚴正執法並展現維護公權力及社會秩序的決心，呼籲民眾勿以身試法。

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