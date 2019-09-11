時力自提總統是「選項之一」　黃國昌：謝謝好意

▲時代力量立法院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量10日召開記者會，秘書長吳佩芸表示，對於2020大選是否自提人選，時代力量將審慎評估討論，「徵召時代力量立委黃國昌也是選項之一」，接下來將送交決策委員會討論，再送交黨代表大會決定。對此，黃國昌11日表示，「我不相信佩芸會做這樣的事，如果他真的有講這樣，我也謝謝她的好意」。

時代力量立法院黨團11日上午召開記者會，公布時代力量黨團於新會期20大優先法案，黃國昌將分擔黨團總召工作，新上任的立委鄭秀玲也將接下副總召工作。

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）



黃國昌會後受訪表示，「黨秘書長點名我要我回答，我不相信佩芸會做這樣的事，如果他真的有講這樣，我也謝謝她的好意」。對他來說關注的只有兩件事，第一是立法院的工作，把現在的工作做好、第二是台灣的下一步才是他真正關心的事情。

黃國昌說，在他舉辦的全國巡迴演講中，每一場都負責任地提出自己的看法，包括公平經濟、權貴司法、破除權貴金融遊戲等議題，其他黨不管是總統候選人還是要選立委的人，大家有不同的意見都可以互相討論。

黨團總召徐永明則說，自提總統人選的方案仍在黨內持續討論，如果黨內要自提人選，「徵召黃國昌參與總統選舉會變成主要的方向」，不過這部分還沒有跟黃國昌討論。徐永明說，目前黨內還沒有做成提案，接下來會持續在決策委員會討論，至於是否交由黨代表大會議決，黨內的程序會持續進行。

徐永明表示，他知道黃國昌對台灣下一步的關心，不過從黨的主體性與發展角度而言，「如果黨內有共識覺得應該自提人選，徵召他搞不好會是一個方向」，未來若黨內程序形成共識，該如何說服黃國昌也會是接下來努力的方向，不過他強調，目前還只是一個題二，未來會進入決策委員會討論，再決定是否由黨代表大會議決。