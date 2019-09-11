LIVE／郭台銘親送柯文哲月餅後　趕往立法院見王金平

記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團郭台銘11日一早跟台北市長柯文哲前往新竹城隍廟參拜，柯文哲受訪時證實，將派台北市政府蔡壁如協助郭台銘與民眾黨的立委選舉事務；接著郭台銘趕往台北到立法院拜會前立法院長王金平，王金平在門口等候郭台銘的到來，並透露有準備神秘小禮物給郭台銘。《ETtoday新聞雲》全程直播。

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▲郭台銘臨時前往立院拜訪王金平。（圖／記者范綱儀攝）



永齡基金會副執行長蔡沁瑜10日受訪時提到，郭台銘將送月餅給王金平，柯文哲；就在今天，郭台銘一早就前往新竹贈送月餅給柯文哲，緊接著北上赴立法院拜訪王金平送月餅。郭台銘與柯、王互動備受外界矚目，將於何時宣布參選也是焦點之一。

▲王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）



郭台銘、柯文哲一早到城隍廟參拜，是否算是「中秋起義」，柯文哲受訪表示只是「單純的中秋送禮拜拜而已，不要想太多」；柯文哲說，柯媽媽每逢初一、十五都會前往城隍廟拜拜，適逢中秋節，郭董說要來送月餅，所以才有此次的共同參拜。

有媒體當面問郭台銘到底會不會參選？一旁的柯文哲笑著回應，到底選不選這還是要當事人來回答，並表示，如果要選的話，「台北市府顧問蔡壁如應該會去幫忙」，自己是否會幫忙助選？柯文哲說「順其自然、但也要盡力而為」。

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▲郭台銘到新竹送柯爸、柯媽月餅。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

