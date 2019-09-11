鄭秀玲宣誓就職立委　時力立院維持三席戰力

記者林銘翰／台北報導

立委高潞．以用遭時代力量開除黨籍後，台大教授鄭秀玲11日於立法院宣誓就職，正式遞補時代力量不分區立委。鄭秀玲表示，因考量個人的時間和能力有限，她將和相關公民團體 一起合作，來督促政府推動有利於精進民主、法制體系與國人安居樂業的政策，聚焦於內政、財經、教育與科技等四大政策相關議題，為國人爭取更實質的幸福。

高潞．以用助理涉利用職務之便申請經濟部補助，違反利益迴避原則，經時代力量紀律委員認定嚴重打擊政黨形象及聲譽，3日確定開除黨籍。中選會5日晚間也公告第9屆不分區立法委員遞補當選人名單，確定將由台大教授鄭秀玲遞補時代力量不分區立委，其任期至第9屆立法委員任期屆滿之日為止。

鄭秀玲11日在立法院宣誓就職，由大法官蔡明誠擔任監誓人，在立法院長蘇嘉全、立法院秘書長林志嘉、時代力量黨團總召徐永明、時代力量立委黃國昌與民進黨團總召柯建銘等人的見證下完成就職程序。

▲鄭秀玲宣誓就職立委。（圖／記者呂佳賢攝）



鄭秀玲指出，三年多來，總統蔡英文與其執政團隊在國防及外交上有非常亮眼的表現，內政上也很認真擘劃，從今年聯合國「全球幸福指數報告」的評比排名，台灣的幸福指數居亞洲第二，僅次於阿拉伯聯合大公國可見一班。其衡量的指標包括經濟表現、健康預期壽命、社會支持、信任、政府清廉程度及在生活上能否自由選擇等等，因此「台灣絕對不是又老又窮」。

不過鄭秀玲也說，當前執政團隊在內政上確實仍有許多亟待改善的空間，在這個國際政治經濟情勢詭譎的關鍵時刻，國內政治人物能更多專注於思考人民福祉，從理性客觀的政策規劃出發，減少內耗於個人的利益算計與鬥爭，「國家發展絕不僅止於此」。因此，這次有機會擔任立委，即便只有短短四個月的會期，她仍將秉持財經專業及良知來認真審查下年度的總預算，希望納稅人的錢能更有效率地運用，人民能更感受到台灣是亞洲第二幸福的社會。

鄭秀玲表示，因考量個人的時間和能力有限，她將和相關公民團體 一起合作，來督促政府推動有利於精進民主、法治體系與國人安居樂業的政策，聚焦於內政、財經、教育與科技等四大政策相關議題，為國人爭取更實質的幸福。她期盼，弱勢家庭能有公平受教機會、年輕人能提高薪資所得，老少也能得到照護與照顧。

▲鄭秀玲宣誓就職立委。（圖／記者呂佳賢攝）

時代力量黨團隨後也舉行記者會，黃國昌表示，因為徐永明接任黨主席後工作負擔比較繁重，因此從這個會期開始由他幫忙分擔黨團總召的工作，不過實際上黨團內大家還是彼此通力相互合作，只是在工作分配上扮演不同的角色而已。

同時，副總召則由鄭秀玲擔任，黃國昌也代表時代力量黨團感謝鄭秀玲的承擔，相信在審查預算與經濟政策的推動上，會提供時代力量非常大的幫助。

▼鄭秀玲宣誓就職典禮。（圖／記者呂佳賢攝）





