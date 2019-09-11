選舉話題爆口角　7旬翁挑釁「你敢打我嗎？」宮廟扭打濺血

▲苗栗縣2名老翁因討論選舉發生口角而互毆。（圖／取自視覺中國）

記者廖安莘／苗栗報導

苗栗縣2名7旬老翁「阿秋」、「阿正」（均為化名），2人相識多年，卻因討論選舉而發生口角，阿正挑釁阿秋「你敢打我嗎？」怒舉保溫茶壺往阿正頭部和臉丟去；2人互相拉扯並在地上扭打，都造成多處受傷，並互告傷害。苗栗地院審理後，法官各判拘役55天，可易科罰金，1千元折算1日。

判決書指出，阿秋、阿正於2018年2月9日上午10點許，在苑裡鎮一間媽祖廟內，與其他4人圍桌泡茶聊天。隨後，阿秋和阿正卻因討論選舉而發生口角。

2人越吵越烈，阿秋一時激動，跳到桌上隨手拿起保溫茶壺，作勢要朝阿正砸去，隨即遭旁人勸阻而放下。沒想到阿正當下怒嗆「你敢打我嗎？」阿秋覺得受到挑釁，便拿起茶壺就朝阿正的頭部砸去。

阿正遭砸後，衝向阿秋與他互相拉扯，同桌友人見狀，趕緊將2人拉開，但阿正、阿秋都還在氣頭上，隨即又繼續互相拉扯，並在地上扭打。最後，2人都造成多處受傷，阿秋甚至受有腦震盪，因此2人互告傷害。

苗栗地院審理後，法官認為，阿秋、阿正均已年逾7旬，且為朋友關係，素無仇怨，本應秉持理性溝通意見，注意措辭，尊重他人表達之權利，相互包容，竟因一時意氣之爭，互為傷害之行為，造成對方受傷，且均傷及頭部等傷勢。

法官審酌2人的犯罪動機等情節，雖阿秋用茶壺毆打阿正並與其互毆，造成危害的風險較高，但坦承部分犯行；阿正徒手與老秋互毆，造成危害之風險較低，但犯後否認犯行；因此，法官依傷害罪各處拘役55天，可易科罰金，1千元折算1日。

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