電商今起開放預約iPhone 11　東森購物預購最高現省5596元

▲Apple發表iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max共3款新機，已於台灣時間11日凌晨1:00正式與全球亮相。（圖／翻攝蘋果發表會YouTube直播）

記者洪菱鞠／台北報導

最新iPhone 11已正式發表亮相，台灣蘋果官網預計9/13晚上8時預購、9/20在台開賣，東森購物、蝦皮購物、Yahoo奇摩購物中心等電商也速推預購、預約登記方案，讓果粉搶先取得新機之外，還能享超殺優惠，其中最高可現省5,596元。

東森購物於今（9/11）18:00起開放預約購買iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，搭配9/9～9/15指定刷聯邦卡分期滿35,000享3,500刷卡金回饋（限額20名），以及9/14當天line在晚上20:00～24:00限時快閃4%回饋，以iPhone 11 Pro Max來說，共計可現省5,596元；原價24,900元的iphone11 64G也折了近4,500元，讓果粉用超划算價格就能入手新機。

蝦皮商城於9/11中午12:00與下午6:00以1蝦幣價格開賣「VIP快速通關券」，持「VIP快速通關券」用戶不但可於9/13開放預約當日提前一般用戶1小時預約最新iPhone 11系列，還能享500蝦幣回饋；9/13中午12:00則是開放全用戶預約，選擇於蝦皮24h登記預約可獲得500元折扣碼，於正式開賣折抵使用。搭配「線上手機回收」，回收金享最高57%加碼，完成舊換新最高再享1,500蝦皮折扣碼補助。

此外，國泰世華蝦皮購物icash聯名卡卡友只要在預約期間完成申辦、首刷，可享9月全月最高14%回饋優惠；全用戶刷台新、聯邦、玉山也可享信用卡消費滿30,000最高回饋3,000刷卡金，還可1元抽HomePod。

Yahoo奇摩購物中心從9/11 00:00～9/18 23:59開放預約登記，完成後將享有9/20首波搶購資格，開賣前將會提前收到App push通知，取得最新搶購訊息，而登記成功者另可抽4大好禮，獎品有Beats urBeats3 線控耳機 Lightning、MOMAX藍芽皮革自拍桿50cm、Moshi Otto Q 無線充電盤、bitplay ALLCLIP 通用鏡頭夾+廣角微距2IN1鏡頭入門組合等。