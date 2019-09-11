新iPhone該不該買？3C達人：四大特點超吸引人

記者邱倢芯／舊金山報導

iPhone 11、iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max已於台灣時間11日凌晨1點正式亮相，雖然蘋果這次在價格上有所調降，不過仍有人嫌貴；新手機到底該不該買、值不值得買？3C達人Tim哥認為，這次有四大特點超值得去買新iPhone。

▲3C達人Tim哥認為，iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max有四大特色值得買。（圖／記者邱倢芯攝）

拍照：在iPhone 11方面，雖然只有雙鏡頭配置，但事實上三支手機支援超廣角拍照跟錄影，甚至在錄影時還加入了防手震功能；而且前鏡頭擁有1,200萬畫素，比前一代的700萬畫素更加提升；重點是，iPhone 11也強調了自拍時的錄影效能與慢動作拍攝等。

而三支手機這次在調教拍照功能上有大大的進步，除了加入超廣角元素外，還加入了夜拍功能，這次在拍照功能升級補足了果粉對於iPhone長久以來的期待。

鏡頭模組其實很美：雖然大家對於三鏡頭的配置方式，以及方框突起造型可能會有些許的遲疑，但實際摸到手機後就會發現，實機不像模型機那麼的醜，突起處其實跟機背玻璃是呈現完美的融合，Tim認為，如此的設計其實滿好看的，不像大家想像的醜。

▼3C達人Tim哥認為，iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三鏡頭的配置方式其實很美。（圖／記者邱倢芯攝）

快充線材成標配：這次推出的iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max兩款手機都有隨附Type-C to Lightning的快充線材與充電插頭；Tim認為，這次蘋果在盒內附上了快充配件，算是相當有誠意。

價格：Tim哥表示，這次最有誠意的就是價格；以頂規款為例，今年推出的iPhone 11 Pro Ma x 512GB的售價是台幣52,400元 但是去年推出的iPhone XS Max 512GB售價為52,900元，今年的定價往下修了一點。

而iPhone 11這次有六種顏色選擇，價格又是從24,900元起跳，Tim哥認為，在這個智慧型手機價格區間帶中，iPhone將會殺出一條血路。另外，這次無論是iPhone XR或是前年推出的iPhone 8 價格上也都再下修，對於許多人來說蘋果手機變得更好入手。

仍有三遺憾希望蘋果改進

雖然Tim哥認為這次推出的三款iPhone都很值得買，不過仍有三個小小的遺憾希望蘋果可以改進。Tim哥指出，原先外界都預期今年高階款的iPhone將會加入反向無線充電功能，不過很遺憾的這次並未見到。

Tim哥表示，為什麼說沒有反向充電相當可惜？因為今年春季推出的AirPods有無線充電功能，如果iPhone有反向充電功能，那麼對於AirPods使用者來說算是一大福音。

其二，無線充電瓦數沒有更加提升；Tim哥認為，希望iPhone的無線充電瓦數可以從7.5瓦，往上提升變成10瓦，畢竟現在在市面上7.5瓦的無線充電算是速度比較慢的，如果能提升到10瓦，那麼會比較剛剛好。

第三，為什麼將Type-C to Lightning的快充配件不是iPhone 11標準配件？如果連iPhone 11都可以擁有快充標配，那麼會讓大家更加感受到蘋果的誠意。

▼Tim哥指出，如果連iPhone 11都可以擁有快充標配，那麼會讓大家更加感受到蘋果的誠意。（圖／記者邱倢芯攝）

【延伸閱讀】iPhone 11 Pro最搶手！遠傳開放預約首日 預約Pro機占66％...夜幕綠色指名率逾五成

【延伸閱讀】影／iPhone11新機售價大檢視！美、日竟比台灣便宜近7000元