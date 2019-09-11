　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新身分證「私人金鑰」外包恐洩全國個資　學者轟：非常可怕危及國安

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新式數位身分證樣張有國旗 待政院核定。（圖／翻攝自內政部官網）

▲行政院拍板定案明年10月起換發新式數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）

記者崔至雲、蕭筠／台北報導

行政院22日拍板定案內政部推動數位身分識別證（New eID）換發，預計109年10月起以2年半時間提供國人全面免費換發作業，此案全權交由中央印製廠負責。對此卻有相關學者提出質疑，New eID恐遭包外廠商外洩個資疑慮，台大電機系教授林宗男直言「這是一個非常危險的計畫」，嚴重恐會涉及國安危機；成大電通所教授李忠憲則強烈反對政府作法，建議在未能消除這些疑慮前，包括資安、國安等問題應暫緩實施。

內政部預計明年10月起開始換發新式數位身分證，卻遭爆料中央印製廠未經公開招標程序，就拿到印製數位身分識別證（New eID）標案，甚至傳出中央印製廠於8月底另開標案轉包，並開出得標者要有銷售12億元以上PC晶片卡、護照等相關經驗，被質疑已選定特定承包外商，消息傳出後，也引發全台2,300萬人個資外洩疑慮。

請繼續往下閱讀...

▲▼蘇貞昌用2分鐘帶大家瞭解新版身分證。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲行政院長蘇貞昌日前帶大家瞭解新版身分證。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

對此，台大電機系教授林宗男直言：「政府是把全國人民的個資當兒戲！」原因是晶片身分證中攸關全民個資，卻委託給外包廠商印製廠產生私人金鑰，而廠商可以在中央印製廠產生私人金鑰，也可以在家裡製造，林宗男進一步說明，一般大眾在網路上進行安全傳輸工作時，所使用的都是非對稱加密演算法，且會產生公鑰、私鑰。

所謂的公鑰是可以公開拿來做驗證，而私鑰則是屬個人需要傳送加密訊息時的一組密碼，以新式數位身分證為例，每組晶片中都會產生一組每一人的公、私鑰，私鑰代表個人在數位世界的代表，因此一旦私人金鑰被掌握，身份恐怕將會被取代，等於私人密碼全被曝光。

林宗男表示，政府推動數位身分識別證，要求民眾透過數位ID做驗證，在系統上是一個非常危險的單一缺口設計，質疑根本只考慮到方便性，卻毫無能力做後續相關稽核動作，根本是「是外行人做外行事、小孩子玩大車」，尤其若外包廠商若是為大陸掌握，就可獲取我國所有人民個資，最後再三強調，全國民眾的身分證若掌握在民間企業中是非常危險的計畫。

成大電通所教授李忠憲也表達強烈反對意見，他指出全國人民個資屬機密、敏感資料，政府在推出新數位身分證時，本就應該有資安配套措施，尤其身分證晶片涉及每個人的對應身份，若要提供很多方位的服務容易讓個人留下「數位痕跡」，若遭有心人士利用或是公、私鑰被破解，不僅有個資曝光問題甚至牽涉國安問題，認為政府做法實在太不嚴謹。

尤其我國對於數位身分證這部分，並沒有立法也無咎責機關，過往出現任何資料外洩問題，政府只要求外包廠商負責，卻沒有任何公務人員受到懲罰，實在過於不合理；李忠憲也反問：「沒有晶片身分證真的有不方便嗎？」認為政府花好幾十億做數位身分證，卻必須冒著極大風險牽扯國家安全以及全民利益，強烈建議政府在未消除種種疑慮前，絕對不能草率去實施。

針對此案，內政部日前則曾澄清說明，有關New eID的印製案，是依政府採購法第22條第1項第2款規定，採限制性招標委由該廠承作，一切招標程序均依政府採購法規定辦理；至於發包問題，內政部強調，數位身分證發行囊括系統、製卡、行政作業、法規、宣傳等面向，中央印製廠僅負責製卡面，系統面將會等細部規劃出來後再對外招標。

ET快訊
世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

「安信志工」協同「狗醫生」 關懷社區長輩度中秋

中秋連假全台天氣攻略來了！　漸進式變天：北、東降雨一天比一天多

對付空汙季見效！環署祭「差別費率調整」　去年秋冬汙染排放降8.4%

外送競爭激烈！Uber Eats全球趟次破10億　foodpanda訂單突破20倍

世新副校長陳清河任中天新聞獨立審查人　NCC觀察是否自律公平

約會費用全包還幫繳帳單！小資男打多份工　「買即期泡麵省錢」慘撞綠光一幕

理直氣壯當「普通女人」！《俗女養成記》江鵝「放棄跟老天爺直球對決」

21世紀的愛迪生　諾貝爾物理學獎得主中村修二談「藍光二極體」

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

「安信志工」協同「狗醫生」 關懷社區長輩度中秋

中秋連假全台天氣攻略來了！　漸進式變天：北、東降雨一天比一天多

對付空汙季見效！環署祭「差別費率調整」　去年秋冬汙染排放降8.4%

外送競爭激烈！Uber Eats全球趟次破10億　foodpanda訂單突破20倍

世新副校長陳清河任中天新聞獨立審查人　NCC觀察是否自律公平

約會費用全包還幫繳帳單！小資男打多份工　「買即期泡麵省錢」慘撞綠光一幕

理直氣壯當「普通女人」！《俗女養成記》江鵝「放棄跟老天爺直球對決」

21世紀的愛迪生　諾貝爾物理學獎得主中村修二談「藍光二極體」

22歲9億辣媽從頭光到腳！　渾圓雙球「壓成餅狀」裸貼老公…大秀高清蜜桃溝

影／驚悚6秒畫面曝光！第一槍卡彈…雨衣殺手「連開3槍」擊斃貓霖幫老大

不斷更新／恰恰炸裂！2分砲扳平戰局　6局桃猿2：2兄弟

跑步瘦不了？別忽略慢跑減脂6大關鍵　速度太快反而沒有用

紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

亞馬遜雨林發現新物種電鰻　可發860伏特創「動物放電電壓紀錄」

世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首敗阻連霸

日職／先發1.1局退場　張奕氣自己不中用

中職／陳鏞基雙響締造滿貫百轟　史上第3人

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果企業家驚呆　彩瑛撞臉超iPhone 11⋯連痣都對上

生活熱門新聞

比麥當勞還貴！他賣糖醋醬賺翻

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯1..

iPhone XR降價「與iP..

京華城BabyBoss：營業到..

新iPhone台灣售價流出　網..

一張圖看中秋連假「北中南東」天..

琵琶颱風最快今生成模擬路徑曝　..

汐止好市多硬起來！霸王車上怒貼..

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

發票中4千卻掰了！網見證悲催時..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

重考12年拼牙醫！30歲女後悔..

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關..

更多熱門

相關新聞

內政部：New eID比紙本身分證更能保護隱私

有民間團體陳情數位身分識別證（以下簡稱New eID）疑有程序及隱私問題，對此，內政部特別澄清，New eID經過長期規劃，相關作業均依法辦理，並著重隱私及資安的保護，民眾可自由選擇是否使用晶片內的各項功能，比紙本身分證更能保護民眾隱私及資訊自主權。

中央印製廠：新式身分證印製嚴密把關資料、人員流動　防洩個資

數位身分證疑雲　內政部強調合法

新身分證刪配偶、性別欄？內政部：錯誤訊息

免攜卡！新式身分證未來可綁定手機

關鍵字：

數位身分識別證New eID個資外洩國安危機新身分證

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面