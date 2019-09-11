新身分證「私人金鑰」外包恐洩全國個資　學者轟：非常可怕危及國安

▲行政院拍板定案明年10月起換發新式數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）



記者崔至雲、蕭筠／台北報導

行政院22日拍板定案內政部推動數位身分識別證（New eID）換發，預計109年10月起以2年半時間提供國人全面免費換發作業，此案全權交由中央印製廠負責。對此卻有相關學者提出質疑，New eID恐遭包外廠商外洩個資疑慮，台大電機系教授林宗男直言「這是一個非常危險的計畫」，嚴重恐會涉及國安危機；成大電通所教授李忠憲則強烈反對政府作法，建議在未能消除這些疑慮前，包括資安、國安等問題應暫緩實施。

內政部預計明年10月起開始換發新式數位身分證，卻遭爆料中央印製廠未經公開招標程序，就拿到印製數位身分識別證（New eID）標案，甚至傳出中央印製廠於8月底另開標案轉包，並開出得標者要有銷售12億元以上PC晶片卡、護照等相關經驗，被質疑已選定特定承包外商，消息傳出後，也引發全台2,300萬人個資外洩疑慮。

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▲行政院長蘇貞昌日前帶大家瞭解新版身分證。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

對此，台大電機系教授林宗男直言：「政府是把全國人民的個資當兒戲！」原因是晶片身分證中攸關全民個資，卻委託給外包廠商印製廠產生私人金鑰，而廠商可以在中央印製廠產生私人金鑰，也可以在家裡製造，林宗男進一步說明，一般大眾在網路上進行安全傳輸工作時，所使用的都是非對稱加密演算法，且會產生公鑰、私鑰。

所謂的公鑰是可以公開拿來做驗證，而私鑰則是屬個人需要傳送加密訊息時的一組密碼，以新式數位身分證為例，每組晶片中都會產生一組每一人的公、私鑰，私鑰代表個人在數位世界的代表，因此一旦私人金鑰被掌握，身份恐怕將會被取代，等於私人密碼全被曝光。

林宗男表示，政府推動數位身分識別證，要求民眾透過數位ID做驗證，在系統上是一個非常危險的單一缺口設計，質疑根本只考慮到方便性，卻毫無能力做後續相關稽核動作，根本是「是外行人做外行事、小孩子玩大車」，尤其若外包廠商若是為大陸掌握，就可獲取我國所有人民個資，最後再三強調，全國民眾的身分證若掌握在民間企業中是非常危險的計畫。

成大電通所教授李忠憲也表達強烈反對意見，他指出全國人民個資屬機密、敏感資料，政府在推出新數位身分證時，本就應該有資安配套措施，尤其身分證晶片涉及每個人的對應身份，若要提供很多方位的服務容易讓個人留下「數位痕跡」，若遭有心人士利用或是公、私鑰被破解，不僅有個資曝光問題甚至牽涉國安問題，認為政府做法實在太不嚴謹。

尤其我國對於數位身分證這部分，並沒有立法也無咎責機關，過往出現任何資料外洩問題，政府只要求外包廠商負責，卻沒有任何公務人員受到懲罰，實在過於不合理；李忠憲也反問：「沒有晶片身分證真的有不方便嗎？」認為政府花好幾十億做數位身分證，卻必須冒著極大風險牽扯國家安全以及全民利益，強烈建議政府在未消除種種疑慮前，絕對不能草率去實施。

針對此案，內政部日前則曾澄清說明，有關New eID的印製案，是依政府採購法第22條第1項第2款規定，採限制性招標委由該廠承作，一切招標程序均依政府採購法規定辦理；至於發包問題，內政部強調，數位身分證發行囊括系統、製卡、行政作業、法規、宣傳等面向，中央印製廠僅負責製卡面，系統面將會等細部規劃出來後再對外招標。