新身分證刪配偶、性別欄？　內政部斥假訊息：專業的都用隱私模式

▲內政部澄清新身分證並未刪除父母、配偶等欄位。（圖／翻攝自內政部臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

內政部推動新式數位身分證（New eID）換發，行政院22日宣布，預計於109年10月開始，供國人全面免費換發作業，但近日網路上卻流傳新身分證將刪除父母、配偶、性別的欄位，內政部26日透過臉書澄清，這些欄位並沒有刪除，而是把個資作更謹慎的加密，儲存在晶片中，讓民眾的個資更有保障。

關於新式數位身分證的設計，正面上方會有國旗、中華民國國民身分證、英文REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN）IDENTITY CARD等圖文資訊，正面下方是台灣全島形狀的光影變化箔膜，正面右方是持卡人的個人大頭照，左側是持卡人的中英文姓名，左下方是統一編號，右下方則是民國、西元的出生日期。

至於背面「個人資訊欄位」，預計只會顯示結婚狀態，結婚狀態也只會顯示有、無2種情況，不會顯示配偶名稱。基於隱私考量，配偶、父母等資訊會儲存在晶片中，不會直接顯示出來。

不過，近日卻有臉書粉絲專頁發佈錯誤訊息，指出新身分證將刪除父母、配偶、性別欄。對此，內政部強調，「這年頭誰還刪紀錄？專業的都嘛是用隱私模式」、「我們並沒有刪除！而且把這些個資作更謹慎的加密，儲存在晶片中，讓民眾的個資更有保障！」內政部長徐國勇也轉發該篇貼文強調，「勿輕信錯誤訊息！」