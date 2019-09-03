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數位身分證外包洩個資？　內政部：符合政府採購法規定

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▲▼內政部長徐國勇,回應說明新版身分證規劃事宜。（圖／記者徐斌慎攝）

▲新版身分證。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

關於媒體報導，質疑中央印製廠未經公開招標程序，即取得印製數位身分識別證(New eID)標案一事，內政部鄭重澄清，數位身分識別證委託中央印製廠印製，符合政府採購法規定。

內政部表示，依政府採購法第22條第1項第2款規定，機關辦理公告金額以上之採購，屬專屬權利、獨家製造或供應、藝術品、秘密諮詢，無其他合適之替代標的者，得採限制性招標。基於嚴謹、安全控管國民身分證製作，將New eID以限制性招標委託中央印製廠印製，完全符合政府採購法的規定。

內政部指出，國民身分證為民眾至關重要基礎證件，又為外交部核發護照及其他公務機關、民間機構受理民眾申請案件、核發各類證照審核身分依據，其真偽與否，涉及人民權益、金融秩序、社會治安與國家安全甚鉅，其安全控管與中華民國晶片護照同等重要。

內政部提到，國民身分證製作的嚴謹程度，亦關係到我國在國際上免簽證待遇，鑑於新身分證攸關國家安全及國際形象，其印製事宜，非屬一般印刷品。

內政部強調，我國現行紙本國民身分證空白證、鈔票及晶片護照等政府安全文件，均由中央銀行內部單位-中央印製廠獨家製造與供應，該廠擁有多項防偽專利技術，於防偽印刷領域耕耘70餘年，且其場域安全，具承製國家等級文件經驗及安全管控能力等條件。

▲▼數位身分識別證委託中央印製廠印製，符合政府採購法規定。（圖／內政部提供）

▲集中製卡之安全優勢。（圖／內政部提供）

內政部指出，國際間許多國家如德國、法國身分證明文件均由國家級印製廠承製，因此，有關New eID的印製案，依政府採購法第22條第1項第2款規定，採限制性招標委由該廠承作，一切招標程序均依政府採購法規定辦理。

內政部說明，New eID採集中製卡方式，並規劃嚴格管制的安全製發場地，系統採封閉式作業，並在內政部監督管理下由中央印製廠專責人員進行印製、品檢、包裝等工作，又該廠人員為國營事業員工，受相關法規之拘束，更能保障民眾個人資料安全。

內政部重申，New eID之製發涉及製卡面及系統面，製卡部分，因考量場域、人員掌控、防偽技術、個人資料保護等上揭安全因素，故依政府採購法之限制性招標規定，於108年6月14日委由中央印製廠辦理空白卡片及印製採購事宜。

▲▼數位身分識別證委託中央印製廠印製，符合政府採購法規定。（圖／內政部提供）

▲內政部強調，保障民眾個資安全。（圖／內政部提供）

內政部提到，相關製卡作業仍需依細部規劃案結果辦理，至系統建置事宜將俟完成細部規劃內容後，預計108年10月起至109年9月辦理招標及系統建置開發工作，109年10月開始發行作業。

內政部表示，中央印製廠僅係負責New eID之印製作業，中央印製廠為使New eID空白卡及製卡設備等招標作業公開化及透明化，參照「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」規定，於108年8月26日將招標文件登載於政府電子採購網，公開閱覽徵求廠商或民眾意見，閱覽期間自8月26日至8月30日止。

最後，內政部強調，若對中央印製廠招標文件之相關意見，可於9月4日前提出，中央印製廠預定於9月5日辦理公開說明會聽取廠商意見。

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