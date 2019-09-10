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社會 社會焦點 保障人權

驚悚影片曝光！他騎機車瞬間遭「貨車後車斗」擊殺...彈飛慘死　警也嚇傻

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記者陳玉／台中報導

台中陳姓小貨車駕駛，9日上午9點多開車前往工地，未料行經霧峰區福新路時，沒注意到後方車斗鬆脫，正好「擊落」對向車道的劉姓騎士，劉當場「人車分離」在地上翻滾數圈後倒地不起，當場失去呼吸心跳，經消防人員現場搶救後仍宣告不治，連處理員警到場時也忍不住驚呼「沒有看過那麼驚悚的事故」；陳事後稱上車前都有檢查，不知為何插栓會鬆脫，經警訊後依過失致死罪送辦。

▲▼台中霧峰騎士身亡。（圖／民眾提供）

▲台中騎士慘遭鬆脫的後車斗擊中身亡，處理員警也驚呼「沒看過那麼驚悚的事故」。（圖／民眾提供，下同）

據了解，41歲陳男當時駕駛小貨車載送小型挖土機要前往工地，沿著福新路西向東方向行駛，疑似行進過程中，後方車斗右邊的插栓鬆脫，整片車斗掛在左側車身上來回晃動，不慎打中對向車道的26歲劉姓騎士，他當場「人車分離」在馬路上翻滾數圈後失去生命跡象。

▲▼台中霧峰騎士身亡。（圖／民眾提供）

▲▼陳姓駕駛未注意後車斗鬆脫（上圖），不慎擊中對向車道的騎士。

▲▼台中霧峰騎士身亡。（圖／民眾提供）

陳男發現異狀後立即下車查看，驚見劉躺在地上立即報警求助，救護人員到場見劉已失去呼吸心跳，且頭部、身體出血狀況嚴重，經現場急救後仍宣告不治，並無送醫。而劉男當時是從市區騎車到霧峰上班途中，劉男家屬接獲噩耗時不禁痛哭，難以接受。

陳男稱，上車前都有再三檢查，真的不知道車斗為何會脫落；警方表示，初判是車斗插栓沒插緊，或其他機械問題才會造成事故發生，陳經訊問後也依過失致死罪移送。

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