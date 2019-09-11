果粉注意！Apple Watch 3降至6400元　新Watch 5賣1萬3400元...台灣列9/20首波開賣

記者陳心怡／綜合報導

蘋果今天凌晨發表新款Apple Watch Serie 5，強調加入著重用戶個人隱私，全新的Always on顯示螢幕功能，透過LTPO螢幕顯示技術達到更好的顯示效果。手錶本身也加強了耐摔與耐撞性能，除了回歸精密陶瓷材質的錶款，同時首次新增過去歷代錶款未曾使用過的「鈦金屬款」，重量更輕巧，且保護性能更強，並另外有愛馬仕、Nike+特製版本。

蘋果台灣官網公布新款Apple Watch Serie 5，9月12日開始訂購，9月20日發售，GPS版售價1萬3400元起，至於 GPS + 行動網路版尚未公布價格方案，鈦金屬和陶瓷錶殼推出時間也未定。

▲Apple Watch Serie 5售價1萬3400元起。（圖／翻攝自蘋果官網）

覺得新版Apple Watch太貴的話，不妨考慮入手Series 3，現在GPS版從原本的9900元，一口氣降為6400元起；GPS +行動網路則降至9900元起，以價格來說算是相當划算。

▲Apple Watch Serie 3售價降至6400元起。（圖／翻攝自蘋果官網）

至於10.2吋第7代iPad，和第六代 iPad相比主要是螢幕從9.7吋升級到了10.2吋，並且支援Apple Pencil且全機身採用 100% 可回收鋁材料打造。

第七代iPad將有銀色、太空灰、金色，提供32GB、128GB版本，台灣官網已公布WiFi版本的32GB、128GB售價分別是1萬900元和1萬3900元；4G LTE的32GB、128GB版本售價分別是1萬5400元和1萬8400元，但開賣時間和預購時間皆尚未公告。

新的第七代iPad和之前的六代相比， 價格是不變的，但目前台灣官網已經將第六代iPad下架。

▲第七代 iPad售價為10900元起。（圖／翻攝自蘋果官網）

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