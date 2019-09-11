iPhone 11 Pro Max成最「胖」機種、達226克　續航比XS多5小時

▲iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的廬山真面目終於展現在果粉面前。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的廬山真面目終於展現在果粉面前，包括設置全新三鏡頭相機、全新磨砂設計等。然而，因電池容量增加，讓iPhone 11 Pro Max成為最「胖」iPhone系列手機，重逾0.2公斤、達226公克。

以下為iPhone 11 Pro部份功能：

●防水防塵（Water and dust resistant）

●更強的面部辨識系統

●更亮的雙色閃光燈

●蘋果設計的U1晶片

●3D音效

●夜間模式

●WiFi 6

●快速充電

●千兆級LTE

●下一代智慧高動態範圍成像

●智慧型手機中最堅硬的玻璃背殼

●亮度達1200nits

●螢幕效能提高15％

從外觀來說，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max與iPhone XS非常相似，但新款iPhone卻比XS更有「份量」。

iPhone 11 Pro長寬高為 144mm X 71.4mm X 8.1mm重188克；iPhone 11 Pro Max的長寬高則分別為 158 mm X 77.8mm X 8.1mm，重量更達226克，比重量177克的iPhone XS多了近50公克。

據《9to5Mac》報導，增加的重量可能是來自於電池，iPhone 11 Pro電池續航時間比iPhone XS長4小時。這意味著使用者能播放影片長達18小時，或播放65小時的音樂。

同時，iPhone 11 Pro Max電池續航時間較iPhone XS Max多出5小時，更可讓使用者播放影片達20小時。

此外，iPhone 11 Pro系列降低了3D Touch的靈敏度，而使用Haptic Touch功能，讓長按取代壓力感應。許多最初需使用3D Touch的功能，例如快速操作螢幕上的圖示，現在就可使用Haptic Touch。

該報導指出，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max有四種顏色可供選擇，分別為太空灰、銀色、夜幕綠和金色。與iPhone XS的光澤玻璃背蓋相比，新款iPhone還採用磨砂玻璃背蓋設計。

就售價而言，iPhone 11 Pro 35000元起；iPhone 11 Pro Max 39900元起。新款iPhone自13日晚上8點起開放預購，並且於20日正式上市。

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