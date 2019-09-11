蘋果發表會懶人包　6大新品一次看

記者王曉敏／綜合報導

蘋果秋季發表會在今（11）日凌晨落幕，此次發表會上除了3款新iPhone外，也帶來了第7代iPad及第5代Apple Watch，同時也宣布了蘋果兩款訂閱服務Apple TV+、Apple Arcade的上線時間及售價。

以下為此次發表會所有重點資訊：

iPhone 11 Pro / Pro Max

▲iPhone 11 Pro搭載3鏡頭。（圖／截自蘋果發表會直播）

● 5.8 吋、6.5 吋兩螢幕尺寸

● 金色、太空灰色、銀色及新色夜幕綠四色

● 64GB、256GB、512GB 三容量選項

● Super Retina XDR 顯示器

● 支援 IP68 防水防塵

● 搭載 A13 仿生晶片

● 1200 萬畫素超廣角（13mm、ƒ/2.4）、廣角（26mm、ƒ/1.8）與望遠（52mm、ƒ/2.0）三相機系統

● 支援 4K 影片拍攝

● 盒裝內含 18W 快充

● 電池續航力：iPhone 11 Pro 較 iPhone XS長 4 小時

iPhone 11 Pro Max 較 iPhone XS Max 長 5 小時

● 9 月 13 日開放預購，20 日上市

● iPhone 11 Pro 售價 35,900元起，iPhone 11 Pro Max 售價 39,900元起

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iPhone 11

▲iPhone 11有6色供選。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

● 螢幕尺寸 6.1 吋

● 黑色、綠色、黃色、紫色、紅色、白色六色

● 64GB、128GB、256GB 三容量選項

● Liquid Retina HD 顯示器

● 支援 IP68 防水防塵

● 搭載 A13 仿生晶片

● 1200 萬像素超廣角（120° 視角、ƒ/2.4）與廣角（ƒ/1.8）雙相機系統

● 支援 4K 影片拍攝

● QuickTake：長按拍照扭會自動轉成錄影模式

● 電池續航力：較iPhone XR 長 1 小時

● 9 月 13 日開放預購，20 日上市

● 售價 24,900 元起

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Apple Watch Series 5

▲Apple Watch。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

● 全新隨顯 Retina 顯示器

● 18小時續航力

● 100%再生的鋁合金、鈦合金、不鏽鋼及精密陶瓷四種邊框材質

● 9 月 20 日上市

● 錶殼尺寸 40mm 售價 13,400 元起，44mm 售價 14,400元起

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iPad（第七代）

▲第7代iPad。（圖／截自蘋果發表會直播）

● 10.2 吋 Retina 顯示器

● 銀色、太空灰色、金色三色

● 32GB、128GB 兩容量選項

● 搭載全新 iPad OS

● 搭載 A10 Fusion 晶片

● 支援Apple Pencil、聰穎鍵盤

● 採用100%再生鋁合金製造

● 即日開放預購，9 月 30 日上市

● 售價 10,900元起

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Apple Arcade

▲蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcade。（圖／路透）

● 訂閱制，每月月付 170 元暢玩百款遊戲

● 支援 Mac、iPhone、iPad 及 Apple TV 多設備遊玩，可無縫切換

● 最多可與五位家人分享訂閱

● 9 月 20 日上線

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Apple TV+

▲購入蘋果新硬體設備，即可獲得一年免費Apple TV+訂閱服務。（圖／截自蘋果發表會）

● 訂閱制，每月月付 170 元看到飽

● 下載影片即可離線收看

● 支援4K HDR 與「杜比全景聲」

● 最多可供六位家人分享

● 購入新 iPhone、iPad、iPod touch、Mac 或 Apple TV 及贈一年免費訂閱服務，等同省下 2,040 元的訂閱費用

● 11 月 1 日上線