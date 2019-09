網狂p圖惡搞！iPhone三鏡頭原來是「三眼烏鴉」　狂酸：未來就是珍奶了吧

▲iPhone 11 Pro的三鏡頭設計。(圖/記者洪聖壹攝)



記者張方瑀/綜合報導

蘋果(Apple)今日發表3款旗艦新機,分別是iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max,最受人矚目的非「三鏡頭」設計莫屬。先前模型機曝光時,就有不少網友直指這個設計也太醜,如今正式對外發表後,推特更是滿滿的惡搞圖,除了讓iPhone 11 Pro變身《權力遊戲》中的「三眼烏鴉」外,甚至有網友直接預言「iPhone1111」會變成一杯珍珠奶茶!

Why does the new iPhone look like the three-eyed-raven?#iPhone11Pro pic.twitter.com/LsN0y058pX — collins kibisu (@Real_means_fake) September 11, 2019

蘋果今年iPhone 11 Pro正式搭載「三鏡頭」,分別搭載1200萬畫素標準鏡頭、1200萬畫素長焦距鏡頭、1200萬畫素的超廣角鏡頭,實現4倍光學變焦。「自拍鏡頭」也從700萬畫素升級至1200萬畫素。但這樣的高功能也讓iPhone的造型變得非常奇特,不少網友開始惡搞改圖,包含iPhone 11 Pro變身《權力遊戲》中的「三眼烏鴉」、《風之谷》中的「王蟲」、《魔法公主》的《木靈》。

也有網友預言,未來iPhone的鏡頭只會越來越多,甚至做出一個進畫圖,以後iPhone肯定會變成一杯「珍珠奶茶」,讓人啼笑皆非。而更多網友一致認為,跟iPhone 11 Pro三鏡頭長的最像的,就是爸爸的「電動刮鬍刀」,提醒大家一定要提醒爸爸別拿錯了。也有人笑稱,這是弟弟玩的「手指陀螺」才對啦!

►iPhone11重又貴!果粉死守「3年前神機」輕+耐用 網真心推:經典不敗

►拍照必有喀擦聲!日版iPhone「靜音算違法偷拍」 不外掛破解設定曝光

►遠傳iPhone 11登記網址出爐「11點開放」 3款9/20開賣24900元起

►修圖修到厭世!這款CP值很可以